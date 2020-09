"Festival of Lights" startet

Viele Berliner Orte leuchten ab Freitagabend wieder bunt - denn dann beginnt das 16. "Festival of Lights". Bis zum 20. September werden dabei viele Wahrzeichen, historische Orte, Straßen und Plätze in der Hauptstadt mit Lichtinstallationen angestrahlt. Laut Veranstalter sind es rund 100 Installationen an 86 Orten. Die meisten werden täglich zwischen 20 und 24 Uhr zu sehen sein.

Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem das Bodemuseum, der Berliner Dom, der Fernsehturm, das Nikolaiviertel und die Oberbaumbrücke. Auch das Rathaus Neukölln, das Schloss Charlottenburg und der Borsigturm in Tegel werden beleuchtet.