Die Unfallkassen und Versicherungen müssen überzeugt werden, der Arbeitsschutz muß gewährleistet sein. Da braucht das Orchester die Unterstützung der Politik. Das Programm passen die Philharmoniker diesen Verordnungen gemäß flexibel an. Statt der USa Tournee reisen die Musiker durch Deutsche Städte. Das Silvesterkonzert mit dem Schwerpunkt Spanien wird, weil das Land von der Pandemie besonders betroffen war, neben dem berühmten Concierto de Aranjuez auch melancholischere Stücke präsentieren. Im Lockdown, so Kirill Petrenko, hat er viele Musiker in deren kammermusikalischen Proben sehr viel näher kennen gelernt. Das war ein großer Vorteil. Er hat täglich eine neue Partitur studiert, er hat dicke Bücher gelesen und er ist mit dem E-Bike durch München geradelt. Wie alle Musiker hat er sich Gedanken gemacht über die Zukunft des Musikbetriebs. Der Cellist und Medienvorstand Olaf Maninger berichtet, dass eine Konsequenz die flexiblere Planung sei. Nicht mehr betonieren, was in drei Jahren auf dem Spielplan steht. Statt den Verlust zu beklagen, sollten alle die Chancen erkennen. Für Kirill Petrenko hat der Lockdown, die Coronazeit, noch weitere Erkenntnisse gebracht „Für mich als Dirigent geht es eigentlich um mehr Konzentration, um mehr Besinnung auf die Arbeit, und einfach um eine etwas demütigere Haltung der Musik gegenüber.“

Den finanziellen Verlust durch Corona beziffert Intendantin Zietzschmann bis zum Jahresende auf zehn Millionen Euro. Bis zum Jahresende ist der Ausgleich durch die Politik gewährleistet. Aber alle sind sich darüber im Klaren, dass Corona auch im kommenden Jahr noch ein Thema sein wird