Umzug nach Schöneweide - So wird in der neuen Grießmühle während Corona gefeiert

25.09.20 | 16:38 Uhr

Der legendäre Technoclub Grießmühle ist unter neuen Namen nun in Schöneweide zu finden. Jakob Bauer hat mit Betreiber David Ciura über Corona-Problematiken gesprochen und wie es ist, während einer Pandemie einen neuen Club aufzumachen.

David Ciura sitzt im Baergarten, dem neuen, clubeigenen Biergarten und ist angespannt – das Telefon klingelt, dauernd will jemand etwas von ihm. Wie es ihm geht? "Gestresst". Die großen Baustellen? "Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Der nahende Winter, die aktuellen Pressestimmen zu weiteren Corona-Beschränkungen, Nachbarn, die meinen 'Oh Gott, was passiert hier?'" Es ist schon eine waghalsige Idee, während einer Pandemie einen neuen Club aufzumachen. Aber David Ciura konnte die Zeit des Lockdowns nutzen, um das davor doch sehr heruntergekommene Areal der Bärenquell-Brauerei zu einem Outdoor-Club umzubauen. Der legendäre Technoclub Grießmühle heißt jetzt Revier Südost und ist von der Neuköllner Sonnenallee nach Schöneweide gezogen, nachdem der Investor den Betreibern Anfang des Jahres gekündigt hatte.

Zehn Minuten zu Fuß vom S-Bahnhof Schöneweide liegt das verfallene Fabrikgelände, ein Techno-Traum wie er im Buche steht. Von den Wänden bröckelt der Putz, hinter der Open-Air-Tanzfläche – drinnen ist natürlich noch nichts möglich – türmen sich alte Fabrikhallen, Förderbänder und Stahlkonstruktionen. Rohrleitungen schlängeln sich über die Besucher, Graffiti zieren die Wände. Der Biergarten, das zweite Außenareal, versprüht den gleichen Charme. Pflanzen in Stahlkübeln, Bänke und Tische aus Holz, rostende Baucontainer als Bar. Alles selbst gebaut.

Rudimentär, chaotisch, postapokalyptisch

Ciura reizt dieser "ruinöse Charakter" wie er es nennt. "Es erinnert an Clubs der 90er und 00er Jahre wie ich sie kenne und ich sie mag. Also nicht in schicken Büroetagen oder Hochhäusern, wo eine Etage ausgebaut wurde, um einen Club einziehen zu lassen, sondern eher dieses chaotische, rudimentäre, postapokalyptische." Dass das Areal außerhalb des Rings liegt, ist für ihn kein Problem. "Mehrere Freunde aus Mitte haben mir letzte Woche gesagt, dass sie schneller hier sind als in der alten Grießmühle." Im Blick hatte Ciura das Areal schon lange: Als er auf der Suche nach einem neuen Standort war, hat er Kontakt mit dem neuen Investor des Areals aufgenommen. Und passenderweise war der auf der Suche nach einem Club. HCM 365, so heißt der Investor, will das Gelände langfristig ausbauen, mit Kultur- und Kunststätten, mit Gewerbe und Gastronomie. Auch das Revier Südost wird auf dem Areal wohl nochmal umziehen müssen – deswegen ist alles noch eher rudimentär gebaut. Aber das ist kein Problem für Ciura, der auf dem neuen Gelände viel vorhat. Nicht nur ein Technoclub soll das hier werden, sondern auch ein Standort für Performances und Kleinkunst, für Kinoabende, Ausstellungen und Streetart. "Was wir in der Grießmühle hatten, das wollen wir hier nochmal ausbauen. Das ist auch dadurch möglich, dass wir hier gleichzeitig mehrere Konzepte fahren können. Nicht alle Räume sind partytauglich, das heißt wir können und wollen diesen Platz dann auch anders nutzen."

Wir übernehmen Verantwortung, indem wir coronakonform das Feiern ermöglichen, vor allem auch mit einer lückenlosen Gästenachverfolgung David Ciura, Clubbetreiber

Ein Dancefloor voller Maskenträger

Im Moment allerdings fährt das Team noch so klein, wie es coronabedingt eben notwendig ist. Wer auf das Gelände will, muss sich vorher online anmelden und seine Daten abgeben. Wer herumläuft, muss Mundschutz tragen. Der Dancefloor ist an diesem Tag voller tanzender Maskenträger. Jeder auf dem Gelände hält sich an die Regeln und wenn nicht, werden die Besucher vom Personal umgehend dazu aufgefordert. Und wenn der Winter kommt? Macht Ciura trotzdem weiter. Er hat schonmal Partys bei Minus 27 Grad veranstaltet. Damals, in der Grießmühle, auf dem Neuköllner Schifffahrtskanal. Man plant von Wochenende zu Wochenende, aber so zwei bis drei Open Air Veranstaltungen pro Monat kann sich Ciura auch im Winter vorstellen.

Anwohnerbeschwerden und Corona-Vorwürfe

Zumindest wenn alles gut läuft. Die ersten Beschwerden gibt es schon, von Anwohnerseite. Obwohl das neue Areal umgeben von Gewerbe ist, strahlt die Musik trotzdem weiter. Ciura will auf die Anwohner zugehen und er bewegt sich lautstärketechnisch im gesetzlichen Rahmen. Er steht im engen Kontakt mit dem Umweltamt und mit einem Ingenieurbüro, das seine Soundanalage so einpegelt hat, dass sie sich unter den vorgeschriebenen Grenzwerten bewegt. Nach den Beschwerden plant er jetzt erneut zu messen, ob es nicht doch zu irgendwelchen Fehlern gekommen ist.

Und dann gibt es da noch ein Problem: Die Vorwürfe aus der Berliner Politik, Clubs trügen an dem erhöhten Infektionsgeschehen eine gehörige Mitschuld. Sieht sich David Ciura da in der Verantwortung? "Ich glaube, dass wir da Verantwortung übernehmen, indem wir coronakonform das Feiern ermöglichen, vor allem auch mit einer lückenlosen Gästenachverfolgung." Die Betreiber wissen, welche Gäste wie lange bei ihnen waren und können so eventuelle Infektionsketten lückenlos zurückverfolgen. Und wer sich nicht an die Regeln hält, der kommt auch nicht rein.

Ein viel größeres Problem sieht der Betreiber vom Revier Südost bei den illegalen Feiern: "Wenn ich wieder letztes Wochenende gelesen habe, dass zweimal hintereinander 600 Teenager in einem Park in Mitte zusammenkommen, wo es absolut gar keine Regeln gibt, dann ist das deutlich problematischer", meint Ciura. Er sieht sich mit seinem Club als eine Art "Safe Space". "Wir geben den Leuten zumindest ein bisschen das, was sie brauchen. Die Leute werden so oder so feiern. Ob wir jetzt da sind oder nicht. Und wenn wir nicht da sind, wird es noch ein bisschen chaotischer."

