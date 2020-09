Noch rosten im Berliner Spreepark alte Fahrgeschäfte vor sich hin. Dabei sind die Pläne für die Wiederbelebung relativ weit gediehen. Schon im September geht es in die Detailplanung. Unterdessen freuen sich die Projektentwickler über einen ehrlichen Finder. Von Jan Menzel

Wer einmal auf den verschlungenen Pfaden an den zugewucherten Fahrgeschäften, dem verfallenen englischen Dorf, den alten Booten mit Schwanenhals vorbeigeschlendert ist, kann sich dem Zauber nur schwer entziehen. "Ein magischer Ort" sei der Berliner Spreepark, schwärmt Umweltstaatssekretär Stefan Tidow (Grüne). Ein Ort, der nur darauf warte, wachgeküsst werden.

Für die Aufgabe brauchen die Projektentwickler, Landschaftsplaner und Architekten vor allem drei Dinge: Geld, Geduld und Glück. Projektleiter Christian Pfeuffer ist in der komfortablen Situation, dass er über all das verfügt. Pfeuffer arbeitet für das Landesunternehmen Grün Berlin. Er soll hier im Plänterwald das Alte behutsam mit dem Neuen verbinden. Es soll ein Konzept sein, das sich rechnet und nachhaltig ist. Pfeuffer und seine Kollegen sollen all das mit den Ideen der Bürger unter einen Hut bringen.