Starmusiker spielen für Menschen in "systemrelevanten Berufen"

Auf dem Bebelplatz in Mitte lädt die Staatskapelle Berlin am Sonntagabend zu einem Open-Air-Konzert ein.

Im Rahmen der Reihe "Staatsoper für alle" dirigiert Daniel Barenboim ab 20 Uhr Werke von Beethoven, unter anderem die 9. Sinfonie und zwei Violinromanzen mit der Geigerin Anne-Sophie Mutter. Mit bei der "Staatsoper für alle" ist auch der chinesische Starpianist Lang Lang.



Vor dem Konzert schildert Mutter der rbb-Abendschau, wie sie Corona am eigenen Leib erlebt habe: "Ich war ja schon im März, also ziemlich am Anfang der Krise erkrankt und eigentlich symptomlos, ich hatte einfach großes Glück", sagt sie. Umso mehr sorge sie, wie viele Menschen gestorben sind - besonders der Blick nach Italien erschüttere sie.