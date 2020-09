Das Berliner Theater an der Parkaue soll mit einer Doppel-Intendanz in die Spielzeit 2021/22 starten. Für die Leitung des Hauses seien die beiden Theatermacher Christina Schulz und Alexander Riemenschneider vorgesehen, teilte die Senatsverwaltung für Kultur am Mittwoch mit. Beide hätten "mit ihrem künstlerischen Anspruch eine Vision für das junge Theater der Zukunft, die sich an den Perspektiven junger Menschen orientiert und begeistert".

Christina Schulz leitete den Angaben zufolge seit 2009 die Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele. Alexander Riemenschneider ist freier Regisseur, der in Berlin unter anderem am Deutschen Theater inszeniert hat. Für die Intendanz hatte es laut Senatskulturverwaltung insgesamt 48 Bewerbungen gegeben.