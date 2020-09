Heike Berlin Mittwoch, 02.09.2020 | 13:16 Uhr

Es sind zwar nicht meine Interpreten die dort den Anfang machen, aber so langsam kommt Stück für Stück das Leben zurück. Auch wenn die Umstände vielleicht noch gewöhnungsbedürftig sind, ist es in meinen Augen auch in diese Richtung ein schöner Anfang.