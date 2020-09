Bild: dpa/M. Wolff

Die Drehbücher für seine Filme schreibt Christian Petzold selbst, wobei er in vielen Fällen die Ideen auch mit Harun Farocki zusammen bearbeitete und weiterentwickelte. Als Lehrer an der DFFB war Farocki ein wichtiger Einfluss für den Studenten Petzold. Während Farocki jedoch eher dem Realismus und politischen Kino zugeordnet wird, zeichnen sich Petzolds Filme spätestens seit "Die innere Sicherheit" durch eine Beschäftigung mit dem Zwischenbereich von Leben und Tod aus. In "Gespenster" führt die Hauptfigur das Leben eines Phantoms, und der Hauptcharakter in Yella ist möglicherweise schon zu Beginn des Films verstorben. "Die innere Sicherheit", "Gespenster" und "Yella" bilden die – von Petzold ursprünglich so nicht geplante – Gespenster-Trilogie.