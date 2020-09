Bei Bauarbeiten im Garten des Kunsthauses Dahlem in Berlin ist eine Skulptur von Arno Breker gefunden worden, der einer der führenden Künstler in der NS-Zeit war. Eine zweite dort gefundene Arbeit werde derzeit noch zugeordnet, teilte das Kunsthaus am Dienstag mit.

Das Atelier, in dem das Kunsthaus Dahlem heute sitzt, war als Teil der von den Nazis geplanten Hauptstadt "Germania" für Breker (1900-1991) gebaut worden, der aber nur kurze Zeit dort arbeitete.

Die beiden Marmorplastiken wurden im August gefunden, als im Garten des Kunsthauses das Fundament für einen neuen Weg ausgeschachtet wurde. Offenbar waren sie vergraben worden.