Ich selbst habe noch zehn Jahre in Ostberlin verbracht, bevor die Mauer fiel. Mit 14 wollte ich unbedingt noch Jugendweihe feiern und an der Ostsee sammle ich heute noch Hühnergötter. Diese Steine mit einem Loch sollen angeblich Glück bringen. Und ja, ich besaß auch mal eine Schwalbe und besuche am Wochenende Freunde in ihren Brandenburger Datschen. Die befreundete Familie, die aus Süddeutschland zugezogen ist, benutzt den Begriff für ihr Wochenendhäuschen ganz selbstverständlich.

Wenn meine Mutter einmal im Jahr in ihrer Kleingartenanlage zum gemeinsamen Arbeiten am Wochenende antreten muss, scherzt sie: "Puh, morgen ist wieder Subbotnik!" Viele Wörter aus dem ehemaligen Osten sind heute noch aktiv im Sprachgebrauch, nicht nur bei mir.