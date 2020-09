Der Siegeszug der Medien hat nicht bei Luther begonnen, eine 5.500 Jahre alte sehr schöne Trommel am Eingang der neuen Ausstellung "Von Luther zu Twitter - Medien und politische Öffentlichkeit" im Deutschen Historischen Museum in Berlin beweist das. Das Besondere: Es sind Zeichen darauf zu erkennen, die den Soziologen und Kuratoren Harald Welzer faszinieren. Sie lassen sich nämlich nicht dechiffrieren und zwingen uns damit zu einer gewissen Demut. Wir denken zwar wie alle Kulturen überheblich, dass unsere Kultur überdauert. Welzer bezweifelt aber, dass all unsere digitalen, filmischen oder schriftlichen Medienproduktionen in 5.000 Jahren noch irgendwo verstanden würden.

Verständlichkeit war das Ziel Martin Luthers, als er die Bibel übersetzte. Er nutzte, so die Kuratorin Melanie Lyon, die Buchdrucktechnik für Flugblätter, um die Reformation voranzutreiben. "Luther als Medienperson steht da für uns exemplarisch als jemand, der 70 Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks erkennt, was man mit dem Medium machen kann", so Lyon. "Lucas Cranach hat das bebildert. Und Leute, die nicht lesen konnten, hatten damit einen Zugang zu Inhalten."