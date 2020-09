Eibner-Pressefoto/www.imago-images.de Video: rbb|24 | 04.09.2020 | Material: zibb, Archiv, TeleNewsNetwork | Bild: Eibner-Pressefoto/www.imago-images.de

Dieter Hallervorden wird 85 - "Andere schaffen 'Faust', und ich eben 'Palim Palim'"

Als Blödelkönig ist Dieter Hallervorden bekannt geworden. Aber wer ihn auf diese Rolle reduziert, tut ihm unrecht. Der Wahlberliner ist viel mehr: ernsthafter Schauspieler, Kabarettist, Theaterdirektor – und so aktiv wie eh und je. Von Frauke Gust

Es ist ein Geschenk an sich selbst. In seinem neuen Stück am Schloßpark Theater spielt Dieter Hallervorden Gott höchstpersönlich. "Gottes Lebenslauf" hat er selbst aus dem Französischen übersetzt. Gott sucht darin Arbeit und muss einen Lebenslauf schreiben. In diese Geschichte kann sich Dieter Hallervorden wahrscheinlich auch deswegen gut hineindenken, weil er in seinem eigenen Leben viele Hürden überwinden musste. "Dass ich das Kabarett 'Die Wühlmäuse' gegründet habe, habe ich eigentlich den Stachelschweinen zu verdanken. Denn die hatten 1959 ein Vorsprechen, wo ich auf ihrer Nudelbrettbühne eine – wie ich glaubte – Probe meines Könnens zeigte. Danach wurde mir ganz schnell gezeigt, wo der Ausgang ist. Und das hat mich so gewurmt, dass ich dachte: Okay, zur Strafe mache ich jetzt meinen eigenen Laden auf."

Schauspielschule: abgelehnt!

Dieter Hallervorden ist 1935 in Dessau geboren. Als er in den 1950er-Jahren nach Berlin kommt, hat keiner auf ihn gewartet. Er bewirbt sich als Schauspielschüler an der Max-Reinhardt-Schule – und wird abgelehnt. Begründung: mangelndes Talent. Hallervorden nimmt seine Karriere deshalb selbst in die Hand: Und nach ersten Erfolgen als Kabarettist, kommt der ganz große Publikumserfolge als blödelnder Komiker "Didi" mit dem Fernsehen. Geradezu zum geflügelten Wort wurde Hallervordens "Palim, Palim", mit dem er in einem Sketch eine Türklingel imitiert.

Mit "Nonstop Nonsens" schafft Hallervorden eine Sendung mit Traumquoten von über 50 Prozent. Legendär ist bis heute sein Duett mit Helga Feddersen: "Du, die Wanne ist voll". Die Parodie auf den Superhit "You're the One that I Want" von John Travolta und Olivia Newton-John klettert auf Platz vier der deutschen Charts. Feddersen und Hallervorden sind in den 70er-Jahren das Traumpaar der deutschen Comedy-Szene.

Aus Dieter wird "Didi"

In den 80ern kommt der Sprung auf die große Leinwand. Dieter Hallervorden wird "Didi". "Didi – Der Doppelgänger", "Didi auf vollen Touren" – das "Didi"-Image haftet ihm bis heute an: "Didi hat mir das Portemonnaie gefüllt", sagt Hallervorden. "Didi ist auch dafür verantwortlich, dass ich das Schlosspark-Theater aufmachen konnte. Ich habe es mit eigenem Geld aufgemacht, und das musste erst mal verdient werden. Und dabei hat Didi mir geholfen. Es zeigt auch, dass irgendetwas da ist, was den Leuten im Gedächtnis geblieben ist. Andere schaffen "Faust", und ich eben "Palim Palim".

Theatermacher und ernsthafter Schauspieler

Er ist stolz auf seine Erfolge als Theatermacher: Im Dezember 2008 übernimmt Dieter Hallervorden das Schlosspark Theater in Berlin.

Was dann kommt, ist eine ganz große Überraschung – und sein ganz großes persönliches Glück. Mit 77 Jahren dreht Dieter Hallervorden den Film "Sein letztes Rennen". Darin spielt er einen ehemaligen Marathonläufer, der sich gegen Gewalt und Bevormundung im Altersheim auflehnt – und das so großartig, dass er dafür mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wird. "Dafür bin ich dem Produzenten Boris Schönfelder und dem Regisseur Kilian Riedhof unheimlich dankbar, bis an mein Lebensende und darüber hinaus", sagt Hallervorden.

"Ich habe mich bemüht, mein Bestes zu geben"

Dieser Film ist der Startschuss für einen noch größeren Kinoerfolg. Als nächstes dreht Dieter Hallervorden "Honig im Kopf". In Til Schweigers Alzheimer-Tragikomödie spielt er einen immer verwirrteren Großvater, der mit seiner Enkelin nach Venedig durchbrennt. Damit rührt er ein Millionenpublikum zu Tränen. "Ich habe mich bemüht, das Beste zu geben, hab mir wirklich einen gewissen Körperteil aufgerissen für diesen Film. Die Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft hat gesagt, sie hätte noch nie jemand gesehen, der das so glaubwürdig dargestellt hätte. Das freut mich."

Am 5. September wird Dieter Hallervorden 85 Jahre alt. Das rbb Fernsehen aus diesem Anlass am Samstagabend um 20:15 Uhr den Spielfilm "Sein letztes Rennen".