Maria Schrader wurde 1965 in Hannover geboren und absolvierte eine Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien, die sie nicht abschloss. 1989 gab sie ihr Filmdebüt in "RobbyKallePaul" von Dani Levy, mit dem sie liiert war. Zehn Jahre später war sie in "Aimée und Jaguar" von Max Färberböck zu sehen. "Unorthodox" ist ihr drittes Werk als Regisseurin.