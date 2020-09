Der Fotograf Jürgen Schadeberg, der einige der wichtigsten Ereignisse der Apartheid in Südafrika dokumentierte, ist tot. Er sei am Samstag im Alter von 89 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, sagte seine Ehefrau Claudia Schadeberg der Deutschen Presse-Agentur.

Schadebergs Bilder des Anti-Apartheid-Kämpfers und ersten demokratisch gewählten Präsidenten Südafrikas, Nelson Mandela (1918-2013), sind weltweit berühmt - unter anderem porträtierte er den Friedensnobelpreisträger in seiner ehemaligen Gefängniszelle auf Robben Island [artnet.com]. Die Aufnahme von 1994 wurde von The Photographers Gallery in London in die Liste der 50 denkwürdigsten Bilder des 20. Jahrhunderts gewählt.