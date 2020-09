"Gott ist nicht schüchtern" von Olga Grjasnowa eröffnet am Freitag die neue Spielzeit am Berliner Ensemble unter Corona-Bedingungen. Eine Geschichte über Flucht und Vertreibung aus Syrien. Ein Thema, über das viel mehr geredet werden muss, sagt die Autorin.

rbb: Frau Grjasnowa, am Freitagabend feiert Ihr Stück "Gott ist nicht schüchtern" Premiere am Berliner Ensemble. Wie sehr fiebern Sie dem entgegen?

Und natürlich freue ich mich auch, dass es weitergeht. Es ist zum Beispiel bei ganz vielen Lesungen, die mir bevorstehen, überhaupt nicht klar, ob sie überhaupt stattfinden können. Für kleine Buchhandlungen ist das eine Katastrophe. Es ist gut, dass es jetzt weitergeht. Wir werden ja mit dem Virus noch eine ganze Weile lang weiterleben müssen. Und wir brauchen auch neue Konzepte, die wir dann jeweils ein Stückchen für Stückchen wieder anpassen können - an das Infektionsgeschehen, an das Publikum. Ich glaube, das wird sich auch noch mal von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat ändern.

Je nachdem wie, aber ich glaube, dass das Hygienekonzept am Berliner Ensemble sehr gut und sehr ausgefeilt ist. Es gibt nur 200 Sitzplätze, die Sitzreihen sind sehr weit voneinander entfernt. Das Gute ist, man hat sehr viel Beinfreiheit. Man kommt mit einer Maske rein. Wenn man sitzt, kann man sie wieder abziehen. Man bekommt einen bestimmten Slot zugewiesen, wo man reingeht. Also ich glaube, das könnte schon klappen.

Es ist die erste Aufführung am Berliner Ensemble nach dem Corona-Lockdown - jetzt mit Hygiene- und Abstandsregeln. Und Corona ist auch noch nicht überstanden. Viele Kulturschaffende wissen nicht, wie die nächsten Monate werden. Was überwiegt bei Ihnen angesichts dieser Umstände: eine große Euphorie oder eher eine gedämpfte Stimmung?

Olga Grjasnowa (Jahrgang 1984) wurde in Baku (Aserbaidsschan, in der ehemliagen Sowjetunion) in einer russisch-jüdischen Familie geboren. 1996 siedelte die Familie als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Sie ist Schriftstellerin, Absolventin des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig, studierte anschließend Tanzwissenschaft in Berlin und ist außerdem Kolumnistin bei Inforadio.

Ihr Theaterstück am Berliner Ensemble lenkt die Aufmerksamkeit zurück auf ein Thema, das in dieser Corona-Zeit ein bisschen in Vergessenheit geraten ist: die Situation in Syrien und die Situation von Geflüchteten. "Gott ist nicht schüchtern" handelt von der gescheiterten Revolution in Syrien und der Flucht nach Berlin. Reden wir denn eigentlich viel zu viel über Corona und viel zu wenig über Syrien?

Ich glaube, man kann es nicht abstellen, dass man so viel über Corona redet, weil es doch unseren Alltag so verändert hat. Aber auf jeden Fall reden wir viel zu wenig über Flucht und wir reden auch viel zu wenig über die neuen restriktiven Gesetze, die in der Zwischenzeit erlassen wurden. Man kann heutzutage einfach viel mehr sagen. Auf der einen Seite kommen diese Märchen von der Lügenpresse und auf der anderen Seite "Man wird es ja wohl noch sagen dürfen". Ich bin in einem Staat aufgewachsen [Anm. d. Red.: Aserbaidschan in der damaligen Sowjetunion], wo man nicht viel sagen durfte. Wenn man das weiß, wird man sich auch nicht vor eine Kamera stellen und das groß verkünden, sondern man ist schon längst weg.