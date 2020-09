Joachim Meyerhoff: Es ist wirklich sehr, sehr lange her, dass ich das gemacht habe. Auch Theater habe ich seit sechs Monaten nicht gespielt. Ich glaube, dass mich das Theaterspielen noch ein bisschen mehr verunsichern wird, wenn es wiederkommt. Weil man dann doch irgendwie eine Rolle ist. Das Lesen ist ja ein vertrauterer Vorgang. Aber Freilicht-Lesungen, wie jetzt in Friedrichshain, habe ich überhaupt noch nie gemacht.

Nein, ich habe das wirklich überhaupt nicht für möglich gehalten. Ich habe nie Drogen genommen, ich rauche nicht, ich trinke nicht übermäßig, ich bin nicht 120 Kilo schwer. Also da gibt es ganz andere Kandidaten. Die Gesundheit ist eben auch ungerecht. Wolfgang Herrndorf, mit dem sehr viel schlimmeren Schicksal seines Gehirntumors, hat einmal gesagt: "Willkommen in der biochemischen Lotterie". Ich habe einen sogenannten kryptogenen Schlaganfall erlitten. Also man weiß eigentlich nicht, was da der Grund war.

Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich schon aus einem Arzt-Haus auch komme. Mein Vater war Psychiater, meine Mutter hat jahrzehntelang mit sogenannten Hemiplegie-Patienten gearbeitet. Also mit Menschen, die auch eine Halbseitenlähmung durch Schlaganfälle erlitten haben. Ich interessiere mich sehr für dieses ganze medizinische Zeug. Ich habe auch mehrere Rollen am Theater gespielt, die viel mit Medizin oder Ärzten zu tun hatten. Es lag nahe und ich hatte keinen Zweifel, was mir passiert.

In Ihrem neuen Buch schildern Sie, was Ihnen im Dezember vor zwei Jahren passiert ist. Sie saßen mit Ihrer Tochter am Küchentusch, machten Schularbeiten und von einer Sekunde auf die andere, wurde Ihnen im Grunde der Boden unter den Füßen weggezogen. Wie haben Sie damals eigentlich sofort gemerkt, dass Sie einen Schlaganfall erlebten?

Nein, in dem Moment hat das natürlich überhaupt nichts mit irgendeiner Form von Ironiefähigkeit zu tun. Das macht so ein Ereignis ja auch so groß. Wenn man es erstmal nicht beurteilt, ob es positiv oder negativ ist. Wenn man nur in der Situation ist, nur in dieser katastrophalen Situation. Aber ich muss sagen, schon zwei Tage später, nachdem durch die Thrombolyse sich diese Blutgerinnsel aufgelöst haben, konnte ich auch schon wieder den Blick nach außen wenden. Da habe ich dann auch wieder Dinge erlebt, die ich durchaus abstrus fand. Ich würde nicht gleich sagen komisch, sondern eher grotesk, auch ambivalent. Ich konnte relativ schnell wieder anfangen, auch ein Beobachter zu sein.

Spätestens auf Seitezwei2 geht es einem als Leserin so, dass man schon wieder anfangen muss zu lachen. Wie war das in der realen Situation? Hat der Humor Sie wirklich nie verlassen?

Beim Schreiben betrachtet man ja auch immer aus einer etwas distanzierten Sicht. Dann ist man schon wieder auf der sicheren Seite. Wäre es ein wirklich schlimmer Schlaganfall mit allen Konsequenzen gewesen, dann wäre das Schreiben gar nicht möglich. Dann wären Sie so beschäftigt mit dem Vorfall. Ich hatte das Glück, dass ich relativ zügig wieder von außen auf diese Ereignisse gucken konnte. In meinen bisherigen vier Büchern habe ich auch über Schicksalsschläge viel geschrieben, über Verluste und immer habe ich versucht zu ergründen, was ist das Komische? Wie geht das zusammen: Tragik und Komik? Und als ich dann darüber geschrieben habe, war es eigentlich nicht so anders. Dann ist man irgendwie doch auch Schriftsteller. Man verschwindet dann auch hinter der Geschichte.

Ich wollte auf keinen Fall, dass es so eine Betroffenheit gibt mit dem Buch. Ich habe es vorab einmal in der Schaubühne gelesen und dem Verlag gesagt: Wenn sich da jetzt irgendeine große Betroffenheit breit macht und ich so ein ungutes Gefühl bekomme und auch die Komik, nach der ich ja immer suche, dieses Thema nicht erlöst, dann würde ich das Buch auch eventuell nicht veröffentlichen. Aber das war dann überhaupt nicht der Fall.

Ihr Verhältnis zu Berlin scheint auch sehr ambivalent zu sein. Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie die Stadt als ein herausforderndes Pflaster erleben. Wie ist es Ihnen denn bisher hier ergangen?

Durch Corona hat die Stadt auch irgendwie ihre Fühler eingezogen und sich mir noch gar nicht wirklich gezeigt. Auch man selber musste ein Leben leben, wo man gar nicht so sehr mit dem Variantenreichtum und der überbordenden Lebenswelt von so einer Stadt in Kontakt kommen konnte. Ich würde mal sagen, es halten sich die Neugierde machenden Erlebnisse und die leicht verstörenden Erlebnisse die Waage. Ich habe so eine App an meinem Fahrrad, da kann ich dann beim Fahren einstellen "gemütlich". Und dann dauert eine Fahrt von Schöneberg nach Friedrichshain eine Stunde und das ist so etwas Tolles! Grandios. Also, ich bin dankbar für jede Ecke, die ich nicht kenne, und meine Neugierde auf diese Stadt ist wirklich ungebrochen.

In Wien haben Sie immer in der hintersten Ecke von so einem Backshop geschrieben, weil dort das WLAN so mies war. Haben sie in Berlin schon eine abgelegene Ecke zum Schreiben gefunden?

Bis jetzt habe ich hier nur meine Druckfahnen korrigiert. Das habe ich tatsächlich zu Hause gemacht. Ich fand das auch nicht sehr einladend, als über allem diese Corona-Glocke hing. Mich dann irgendwo einzeln hinzusetzen, habe ich bis jetzt nicht gemacht. Diesen optimalen, seltsamen Schreibplatz suche ich noch. Wien ist ja so schön. Da tat es mir sehr gut, so einen etwas räudigen Bäckerei-Hintertisch zu finden. In Berlin, was erst einmal etwas spröder ist in seinem Auftreten, hier, glaube ich, wäre es schön, einen romantischeren Schreibplatz zu finden. Irgendein Fenster ins Grüne.