Das Ethnologische Museum in Berlin will zwei mumifizierte Köpfe gesichtstätowierter Maori-Männer an Neuseeland zurückgeben. Die Köpfe, sogenannte Toi moko, waren 1879 und 1905 zu Unrecht in die Sammlungen nach Berlin gelangt, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) am Mittwoch in der Hauptstadt erklärte. Die Rückgabe solle so bald wie möglich erfolgen.

Den Angaben zufolge wurden früher die Köpfe hochrangiger Maori-Persönlichkeiten, die stets rituelle Tätowierungen hatten, nach deren Tod präpariert, von den Angehörigen bewahrt und so zu "Toi moko". Während der Kolonialzeit im 19. Jahrhundert seien tätowierte Maori-Köpfe zu begehrten Sammler-Objekten geworden.

"Aufgrund der europäischen Nachfrage entstand ein Handel mit Köpfen, vor allem von Sklaven oder Kriegsgefangenen, die dafür tätowiert und getötet wurden", erklärte die SPK weiter. Durch diesen Prozess seien die "Toi moko" entweiht worden.