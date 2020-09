Die Europäische Filmakademie und die Berlinale haben die Freilassung der iranischen Menschenrechtlerin Nasrin Sotudeh gefordert. Im Film "Taxi Teheran" sei sie als letzter Fahrgast ins Auto eingestiegen und habe offen über ihr Engagement für politische Gefangene gesprochen. Mit ihrer Art habe sie das Publikum verzaubert, teilten die Filminstitutionen am Freitag in Berlin mit.

Im März hatte sich die Berlinale für den ebenfalls iranischen Gewinner des diesjährigen Goldenen Bären eingesetzt: Der Regisseur Mohammad Rasoulof war dazu aufgefordert worden, eine Haftstrafe anzutreten. Mit Bestürzung hätten sie von der Haftanordnung der iranischen Behörden gegen ihn gehört, teilten die Leiter der Berlinale darauhin mit. "Es ist erschütternd, dass ein Regisseur so hart für seine künstlerische Arbeit bestraft wird", hieß es in der Mitteilung.

Rasoulof war wenige Tage zuvor für seinem Film "There Is No Evil" [hier unsere Berlinale-Filmkritik] über die Todesstrafe in seinem Land mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet worden. Zum Festival hatte er nicht anreisen können. Der Film soll am 5. November unter dem Verleihtitel "Doch das Böse gibt es nicht" in die deutschen Kinos kommen.