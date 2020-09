Es wird eine Herkulesarbeit. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) soll reformiert werden, das hat der Wissenschaftsrat empfohlen. Vor allem die 19 Museen müssen mehr Besucher anlocken. Bei einer Anhörung im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses kamen dazu am Montag erneut Experten zu Wort.

Der Wissenschaftsrat, vertreten durch Generalsekretär Thomas May, bekräftigte dabei noch einmal, dass die größte deutsche Kulturinstitution komplett neu gedacht und neu aufgestellt werden muss. Nur das Wort Zerschlagung, in den Medien süffig kolportiert, sei falsch. Per Video zugeschaltet mit schlechter Tonqualität, aber klaren Worten möchte May keine Zerstörung, keine Skandalisierung.