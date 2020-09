Geladene Gäste können am Donnerstag die neuen Räume auf dem Gelände der ehemaligen Bärenquell-Brauerei in Niederschönweide sehen. Die Teilnahme ist nur durch eine vorherige Anmeldung möglich. Zudem gilt auf dem ganzen Areal Maskenpflicht. Der Club des "Revier Südosts" ist vorerst nicht für das breite Publikum geöffnet. Unklar ist, wann die Tore für alle Feiergäste geöffnet werden. Bis dahin ist der Biergarten jeden Tag ab 14 Uhr zugänglich, wo frisch gezapftes Bier und kalte Getränke ausgeschenkt werden. Außerdem soll draußen Musik gespielt werden - entspannter bis schneller, harter Techno.

Die Techno-Hauptstadt Deutschlands hat eine Institution zurück: Der Berliner Technoclub Griessmühle öffnet am Donnerstag erstmals wieder an seinem neuen Standort im Südosten der Stadt. "Besonders in diesen für die Kultur schwierigen Zeiten, sollten wir jede Chance wahrnehmen", heißt es in der Einladung der Veranstalter.

"Weder die Schließung der Griessmühle, noch die zahlreichen beschwerlichen Aus- und Umzüge, konnten uns unterkriegen", heißt es weiter in der Einladung, "Wir sind wieder da - in alter Manier, an neuem Standort". Lange Zeit hatte die Grießmühle sein Zuhause an der S-Bahnstation Sonnenallee.



Ende Januar kam dann das Aus: Der Mietvertrag für das ehemalige Industriegebäude in Neukölln wurde vom Inhaber, einem österreichischen Unternehmen, nicht verlängert. Die Partyszene sah darin einen weiteren Beweis für das Berliner Clubsterben. Zwischenzeitlich zog der Club daraufhin in die Alte Münze in Mitte. Ende August wurde dann bekannt, dass die Macher einen neuen Standort auf dem Gelände der früheren Bärenquell-Brauerein in Schöneweide gefunden hatten.

Die Griessmühle ist für seine Partyreihen wie "Cocktail d'Amore", "Ismus" oder "Antidote" bekannt. Ob diese in den neuen Räumen weitergeführt werden, ist auch noch nicht bekannt.