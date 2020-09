Theaterkritik | "Gott ist nicht schüchtern" am BE

Die Stückfassung von Olga Grjasnowas Roman "Gott ist nicht schüchtern" führt wie die literarische Vorlage zurück ins Jahr 2011, als der arabische Frühling in Syrien noch in den fröhlichen Kinderschuhen steckte. Die Schauspielstudentin Amal (Cynthia Micas) führt ein privilegiertes Mittelklasse-Leben und tritt sogar in einer Soap auf. Ihr Vater pflegt Kontakte zum Machtapparat. Sie genießt ihre Heimatstadt Damaskus. "Erst kommt der Kapitalismus, dann die Freiheit", glaubt sie angesichts von Gentrifizierungs-Tendenzen.

Auch Hammoudi (Marc Oliver Schulze) ist eigentlich ein Privilegierter. In Paris zum Schönheitschirurgen ausgebildet, will er in Syrien nur seinen Pass verlängern lassen – und wird nicht mehr raus gelassen. Immer verzweifelter werden die Telefonate mit seiner Verlobten an der Seine, während die syrischen Seinen fröhlich das Wiedersehen feiern. Schließlich bleibt der Arzt, wo man ihn braucht und flickt im Untergrundlazarett Verletzte zusammen. Aus dem Syrien-Aussteiger wird ein Frontkämpfer im weißen Kittel. Marc Oliver Schulze zeichnet die stärkste Figur in dieser Bühnenadaption als lebendes Fragezeichen.

Die Geschichten des Rückkehrers wider Willen und der Daheimgebliebenen werden am BE ineinander geschnitten und überblendet. Dichte und emotionale Tiefe bekommen sie aber kaum. Das vierköpfige Ensemble löst sich zu selten aus der Nacherzählungsstarre, auch wenn es die Rollen wechselt. Am häufigsten wechselt Oliver Kraushaar als Verhör-Beamter, Vater, General. Der Lesestoff wird in Laura Linnenbaums Regie auf Grundlage der mit Olga Grjasnowa erarbeiteten Stückfassung des Romans von 2017 nicht zum packenden Drama. Vielleicht auch, weil die Guten nur gut und die Bösen nur böse sind.