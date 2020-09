David Lejdar Berlin Mittwoch, 02.09.2020 | 14:20 Uhr

Ich wiederhole gerne auch ausführlich was ich dazu über die Jahre gesagt habe. Hier knapp gefasst u.a.:

- Logistikzentrum am Mittelmeer, welches aus EU beliefert (Wirtschaftkonjunktur als Nebeneffekt) und vorerst humanitäre Lieferungen, z.B. an UN-Flüchtlingscamps u.ä. (wo es vor Jahren dazu kam, dass nicht versorgt und dadurch haben sich z.B. aus Jordan viele syrische Flüchtlinge auf den Weg gemacht) - mit des weiteren Plan, dass Übergang im marktlichen Sinne wenn Umstände entsprechend.

- Hospitalschiffe, welche u.a. bei solchen Camps als gesundheitliche Versorgung.

- Bildungsangebot, über welches man sich auch im Ausland informieren kann (also z.B. bzg. Stipendien Info inkl. Anforderungen bei Botschaften, u.ä. auch bzg. Berufsqualifikationsanforderungen wenn Interesse am Job im Ausland).

- Nicht groß zögern als z.B. Rakka von IS besetzt war, da keine Aggression Syrien gegenüber wenn man es befreit hätte und erst an Syrien übergeben wenn Syrien mit gewissem Standard.