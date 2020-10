Künstler spielen vor Potsdamer Landtag gegen AfD an

Der Starpianist Igor Levit und weitere Künstler wollen am kommenden Dienstag vor dem Potsdamer Landtag musikalisch gegen die AfD protestieren. Levits Management bestätigte am Samstag die Teilnahme des Musikers an der Aktion "Flügel gegen Flügel".

Der Protest soll stattfinden, während zur gleichen Zeit die Partei im Haus einen neuen Fraktionsvorsitzenden für den zurückgetretenen Andreas Kalbitz wählt. Zunächst hatten "Potsdamer Neuesten Nachrichten" und die "Märkische Allgemeine" [Bezahlschranke] berichtet.