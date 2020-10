Die Komponistin, Sängerin und Produzentin Annette Humpe wurde am 28. Oktober 1950 in Hagen geboren. Mit ihren Bands Ideal und den Neonbabies, die sie zusammen mit ihrer Schwester Inga gründete, gehörte sie in den 1980er-Jahren zu den wichtigsten Vertretern der Neuen Deutschen Welle. Songs wie "Blaue Augen", "Berlin" oder "Irre" waren stilbildend und machten sie auch international bekannt. Humpe war Produzentin von Künstlern wie Rio Reiser, Udo Lindenberg, Die Prinzen, Nena oder Max Raabe. Als Komponistin wirkte sie nach langer Pause von 2004 bis 2010 gemeinsam mit Adel Tawil an der Formation Ich + Ich mit. Sie lebt in Berlin.