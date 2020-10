Nach der Beschädigung von 63 Ausstellungsstücken gibt es heftige Kritik an den Sicherheitsstandards auf der Berliner Museumsinsel. Nun soll auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Generaldirektor der Staatlichen Museen vorliegen.

Unbekannte hatten am 3. Oktober 63 Skulpturen und Bilder in verschiedenen Museen mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt. Die Öffentlichkeit hat dies erst zwei Wochen später erfahren. Seither gibt es massive Kritik an den Sicherheitsstandards der Staatlichen Museen. Das Aufsichtspersonal hat nichts bemerkt, auch die Kameras haben nichts Verwertbares aufgezeichnet.