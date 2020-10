Vertraute Spieler-Typen, die das Ronen-Publikum über die Jahre kennen- und schätzen gelernt hat, bedienen bei der Aufführung am Freitagabend den Corona-Reigen. Niels Bormann und Orit Nahmias sind meist die mit dem ausgeprägten Egotrip, unbeirrbare Rampensäue, die sich mit ihrem Selbstdarstellungs- und Spieltrieb über die anderen stellen.

Also sperrt er sich senatsweisungsgemäß seine "Szenenfläche" ab und pfeift Mitspieler ohne Mund-Nasen-Schutz zurück. Notfalls meldet sich ohnehin überlaut und rotblinkend eine Alarmanlage - ausgerechnet als Orit Nahmias loslegen will und sich endlich mal - statt den eigenen Sinnfragen - dem Publikums öffnen will. Aber die Überschreitung der weißen Freitreppe zum Publikum hin ist nicht zugelassen.

Alle Spieler sind in futuristische weiße Schutzanzüge verpackt und treten meist nur einzeln und vorsichtig vor. Große Frage: Was kann so überhaupt noch gespielt werden und für wen? In kuscheliger kleiner Runde könnte man sich doch jetzt mal so richtig gehen lassen, die Spieler-Natur und die Publikumszurückhaltung ablegen, suggeriert Niels Bormann.