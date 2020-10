Die Berliner Regisseurin Nicola Graef hat sich die Zeit für weit mehr als den ersten Blick genommen und in Berlin Menschen aufgesucht, die allein und einsam sind. 90 Minuten widmet sie in "Eine einsame Stadt" den Geschichten dieser Menschen, die sonst im Trubel der Großstadt oft untergehen.

rbb|24: Frau Graef, die Menschen in Ihrem Film wirken auf den ersten Blick oft nicht unbedingt allein. Sie sind erfolgreich im Job, haben eine Familie oder sind viel unterwegs in der Stadt. Was macht Einsamkeit aus?



Nicola Graef: Einsamkeit ist ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft. Nicht nur alte Menschen, die einsam in ihrer Wohnung sitzen, sondern Menschen mit jedem Hintergrund. Im Film kommt zum Beispiel der Gewichtheber Micha vor, der sich vollkommen losgelöst fühlt von gesellschaftlicher Teilhabe. Er hat Lebenspartnerinnen verloren und ist körperlich gebrechlicher geworden. Er dachte, dass er sich so mit keinem Menschen mehr verbinden kann. Dann gibt es Einsamkeit wie bei der jungen Tessa. Sie steckt in einer Lebensphase fest, verbunden mit starker Depression, wo sie einfach nicht mehr weiterkommt.

Ich habe in der Recherche viele Menschen getroffen, die vier Tage im Berghain abfeiern, aber dann sitzen sie in ihrer Bude und haben niemanden, mit dem sie sich austauschen können oder der sie mal in den Arm nimmt. Da ist ein starkes Thema hier in Berlin. Leute kommen hier her und denken, hier geht’s ab. Dann merken sie, dass man sich wegen der Größe der Stadt nie zufällig begegnet. Kurze Begegnungen sind unheimlich vielversprechend, fallen dann aber wieder in sich zusammen. Das macht was mit dir. Von daher hat Einsamkeit viel mit der Lebenserfahrung oder der Lebenssituation zu tun und wird ganz unterschiedlich wahrgenommen.