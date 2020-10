In ihren Liedern nähern sich "The Erlkings" der deutschen Geschichte mit Wiener Schmäh und amerikanischem Selbstbewusstsein. Schon der Name des Ensembles verrät, was auf dem Programm steht: Lieder von Franz Schubert auf Englisch. Von Hans Ackermann

Bryan Benner, geboren in Orlando, Florida, singt Schubert ausschließlich in seiner Muttersprache, auf Englisch. Die Texte von Goethe und Schiller, Heine und Müller hat er aber nicht einfach nur übersetzt, sondern mit Respekt vor den Originaltexten und eigener poetischer Phantasie nachgedichtet.

Das bedrohliche Bassthema aus Schuberts "Erlkönig" bleibt original, aber im englischen Text zeigen sich feine dichterische Unterschiede: "Wer reitet so spät durch Nacht und Wind", heißt es bei Goethe, "The Erlkings"-Sänger Bryan Benner übersetzt die Textstelle mit "Who rides through the night, so late in the wild".

Auch in "An den Mond", das "The Erlkings"-Schlagzeuger Thomas Toppler mit einem kurzen Vibraphonvorspiel einleitet, schaut Bryan Benner dann melancholisch verträumt in diesen Mond -ganz so, wie man das hochromantische Lied kennt. Doch "The Erlkings" haben für diesen Freitagabend im Konzerthaus Berlin noch eine zweite Fassung des gleichen Liedes ausgesucht. Wenn dabei dann die Begleitung vom hellen Vibraphon zu Ivan Turkaljs dunklem Cello wechselt, meint man ein völlig anderes Lied zu hören - dabei ist der Text derselbe.

Franz Schubert hat um das Jahr 1820 nicht nur "An den Mond" mehrfach vertont, sondern auch andere Lieder in verschiedenen Fassungen hinterlassen. "The Erlkings", die ihre Ausbildung an staatlichen Musikhochschulen absolviert haben, kennen diese Varianten allesamt und wissen auch sonst alles über ihren "Freund Franzl".

Woher dieses Wissen stammt, erzählt Bryan Benner dem Publikum zwischen den Songs: "Wir wohnen wirklich da, wo Schubert gelebt hat. Wo er vor 200 Jahren die gleichen Gassen und gleichen Gasthäuser besucht hat, wo er Musik geschrieben hat und sich mit seinen Freunden getroffen hat. Das inspiriert uns sehr und dadurch finden wir unseren Zugang zu seiner Musik."