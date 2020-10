Konzertkritik | Erik Leuthäuser in der "Bar jeder Vernunft"

Mit gerade mal 24 Jahren gilt Erik Leuthäuser schon als Erneuerer seines Genres. Für seinen Jazz-Gesang hat der Wahlberliner mehrfach internationale Preise gewonnen. Am Montag präsentierte Leuthäuser neue, sehr persönliche Lieder in der "Bar jeder Vernunft". Von Lennart Garbes

Für einen besonderen Abend bringt Erik Leuthäuser eigentlich fast alles selber mit: Da ist seine sanfte, klare, technisch perfekte Gesangsstimme, die einen sofort in ihren Bann zieht und die augenblicklich in die wundersam melancholische Welt von Leuthäusers Chanson- und Pop-Album "Wünschen" entführt, um das der erste Teil seines Programms in der "Bar jeder Vernunft" gestrickt ist.

Ebenso bemerkenswert ist Erik Leuthäusers wunderbar unangepasstes Bühnenoutfit. Schwarze Anzüge haben ihm nach eigener Aussage nie gestanden. Stattdessen trägt der preisgekrönte Jazz-Sänger einen ärmellosen Jumpsuit, diesmal mit grün-beigem Muster, der seine Tätowierungen auf Armen und Nacken präsentiert, dazu bunter Nagellack, eine runde Brille und weiße Turnschuhe.