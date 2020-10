Die Drehbuchautorin Anika Decker darf Einblick nehmen in die Einnahmen von Til Schweigers Kinohits "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken". Das Landgericht Berlin gab in erster Instanz ihrem Auskunftsbegehren im Hinblick auf die Verwertungserträge dieser Filme statt, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.



Damit müssen die Produktionsfirma und Rechteinhaberin der Filme sowie ein Film- und Medienkonzern die Zahlen offenlegen. Zum Verkündungstermin mussten die Parteien nicht erscheinen.