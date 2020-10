dpa/Bernd von Jutrczenka Audio: Inforadio | 21.10.2020 | 15:30 Uhr | Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Vandalismus an Ausstellungsobjekten - Grütters übt Kritik an Sicherheit auf Museumsinsel

21.10.20 | 18:00 Uhr

Nach der Beschädigung von Dutzenden Ausstellungsstücken gibt es Kritik an den Sicherheitsstandards auf der Berliner Museumsinsel. Nach bisherigem Stand merkte das Aufsichtspersonal nichts, auch Überwachungsvideos helfen nicht weiter.





Nach der Beschädigung von Dutzenden Ausstellungsstücken auf der Berliner Museumsinsel ist eine Debatte um die Sicherheit der Kunstwerke entbrannt. Während Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) Informationsbedarf anmeldete, versicherte die stellvertretende Direktorin der Staatlichen Museen zu Berlin, Christina Haak, es gebe ein Sicherheitskonzept.

63 Objekte beschädigt - und keine Zeugen

In mehreren Berliner Museen waren am 3. Oktober von einem oder mehreren Unbekannten Ausstellungsstücke mit einer öligen Flüssigkeit besprüht worden. Betroffen sind nach bisherigen Angaben insgesamt 63 Objekte in der Alten Nationalgalerie, dem Pergamonmuseum und im Neuen Museum. Laut Landeskriminalamt gibt es nach Auswertung von Videoaufzeichnungen bisher keine Hinweise auf mögliche Täter. Das bisher befragte Personal hat demnach keine Beobachtungen machen können. Unklar ist noch, ob es einen oder mehrere Tatbeteiligte gibt.

Kulturstaatsministerin Grütters teilte am Mittwoch mit, die Staatlichen Museen zu Berlin müssten sich erneut Fragen nach ihren Sicherheitsvorkehrungen stellen lassen. "Ich habe daher den Präsidenten umgehend gebeten, dem Stiftungsrat dazu einen umfassenden Bericht vorzulegen. Es ist zu klären, wie diese vielen Beschädigungen unbemerkt vonstattengehen konnten und wie solche Angriffe in Zukunft verhindert werden sollen."



Haak: Absolute Sicherheit nur ohne Ausstellung

Vize-Direktorin Haak betonte dagegen am Mittwoch: "Wir haben logischerweise ein Sicherheitskonzept." Dieses werde immer entlang von Gefahrenlagen weiterentwickelt. Hundertprozentige Sicherheit für die Objekte hieße, "dass wir sie der Öffentlichkeit entziehen". Bereits vor drei Jahren wurde die Museumsinsel zum Tatort. Diebe entwendeten 2017 aus dem Bode-Museum die Goldmünze "Big Maple Leaf" mit einem Wert von 3,75 Millionen Euro aus einer Vitrine und transportieren sie mit Schubkarre und Rollbrett ab. Die Diebe waren durch ein Fenster eingestiegen. Die Beute ist bis heute verschwunden.

Enormer Schaden

Die jetzigen Schäden waren demnach am 3. Oktober noch während der Öffnungszeiten von einer Museumsmitarbeiterin entdeckt worden. Betroffen sind den Angaben zufolge unter anderem ägyptische Sarkophage, Steinskulpturen sowie Bilderrahmen von Gemälden des 19. Jahrhunderts.

Die Schadenshöhe sei noch unklar. Haak zufolge handelt es sich bei den jetzigen Beschädigungen um den bisher "umfangreichsten Schaden an gesammelten Objekten bei den staatlichen Museen".

Inzwischen sitzen Restauratoren an der Reparatur der Schäden. Die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung hat dafür 100.000 Euro Soforthilfe bereitgestellt. "Wir sind auf einem guten Weg", sagte Friederike Seyfried, Direktorin des Ägyptischen Museums, und verwies auf "positive Ergebnisse".



Mehr als zweiwöchige Geheimhaltung

Zu der Flüssigkeit, die der oder die Täter verwendeten, gibt es bisher aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben. Die Flüssigkeit war demnach farblos, nicht ätzend und ölig. Wie sie aufgebracht wurde, ist ebenfalls noch nicht klar. Auf den beschädigten Objekten waren kleine Flecken zu sehen. Einen Zusammenhang der Objekte oder ein Motiv konnten die Ermittler bisher nicht ausmachen. Die mehr als zweiwöchige Geheimhaltung der Tat begründeten Polizei und Museumsleitung mit ermittlungstaktischen Gründen. So habe erst das gesamte Ausmaß des Schadens ermittelt und Leihgeber einzelner Exponate unterrichtet werden müssen.

Die Ermittler suchen nun Zeugen unter den anderen Museumsbesuchern. Der zuständige Kriminaldirektor vom Landeskriminalamt, Carsten Pfohl, sprach am Mittwoch von rund 3.000 Besuchern am 3. Oktober. 650 wurden laut Pfohl inzwischen angeschrieben und nach Beobachtungen gefragt. Der überwiegende Teil der Besucher habe allerdings ein Ticket an der Tageskasse gekauft, wo wegen der Hygienekonzepte in den Museen keine persönlichen Daten erhoben werden müssen. Der für die Sicherheit der Museen Verantwortliche, Hans-Jürgen Harras, erklärte am Mittwoch, inzwischen seien Maßnahmen wie etwa Rundgänge in der Nacht verstärkt worden.

Keine Hinweise auf Tätermotiv

Über mögliche Motive ist nichts bekannt. Zunächst gab es Spekulationen über einen möglichen Zusammenhang zu einem Aufruf des Verschwörungsideologen Attila Hildmann. Er hatte unter anderem Anfang September in einer Chatgruppe geschrieben, dass sich im Pergamonmuseum "der Thron des Satan" befinde, der unweit vom Privatwohnsitz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) liegt. Die Polizei wolle sich nicht an Spekulationen beteiligen, hieß es am Mittwoch. Es werde "in alle Richtungen" ermittelt, sagte Pfohl.