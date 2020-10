dpa/S. Pilick Audio: Inforadio | 05.10.2020 | U. Büsing | Bild: dpa/S. Pilick

Theater | "He, Geist! Wo geht die Reise hin?" - Weggefährten verabschieden Jürgen Holtz am Berliner Ensemble

05.10.20 | 10:35

Mit einer Matinee ist im Berliner Ensemble an den Schauspieler Jürgen Holtz erinnert worden. Unter dem Motto "He, Geist! Wo geht die Reise hin?" kamen langjährige Weggefährten im fröhlichen Gedenken zusammen. Von Ute Büsing

Mit vier Jahren hatte Jürgen Holtz bei Betrachtung des Rumpelstilzchens auf einer Kinderbühne Theaterblut geleckt und das Männlein im heimatlichen Flur nachgespielt. Und "Ach, wie gut, das niemand weiß" sagt dann auch der Berliner Mime im Auftaktfilm der 90-minütigen Erinnerungsveranstaltung am Sonntag im Berliner Ensemble. Kindliche Begeisterungsfähigkeit war ein Wesenszug von Jürgen Holtz, der am 21. Juni kurz vor seinem 88. Geburtstag gestorben ist.

Über die Jahrzehnte verteilt diente Holtz dem BE ein halbes Theater-Leben. An seine letzte ganz große Rolle - der weise Greis "Galileo Galilei" - erinnerte Intendant Oliver Reese. Holtz war auch der aashafte Peachum in Bob Wilsons "Dreigroschenoper", spielte bei "Lulu", Shakespeares Sonetten und im "Endspiel" mit.



| Bild: dpa/T. Brakemeier

Unbekannte Freiheit schon am DDR Theater

Immer wieder belegen bei dieser Hommage Theaterfilmschnipsel die große Verwandlungskunst von Jürgen Holtz, etwa als Jean in "Fräulein Julie" (1975) nörglerischer Caribaldi in Bernhards "Die Macht der Gewohnheit" (2015) oder mit Traute Hoess im "Endspiel" (2016). Weggefährtin Jutta Hoffmann verneigt sich und erinnert an gemeinsames befreites Lachen beim Erzählen schmutziger Witze am Rande von "Fräulein Julie", einer erst verbotenen, dann nach wenigen Tagen Spiel wieder abgesetzten "Skandalinszenierung" von B.K. Tragelehn und Einar Schleef. Das sei etwas bis dato am DDR-Theater Unbekanntes, nämlich "Freiheit" gewesen. Musikalisch untermalen Ulrich Brandholz, Christopher Nell, Sabin Tambrea und Hans-Jörn Brandenburg am Klavier die warmherzige Ehrbekundung mit hochtönenden Shakespeare-Sonetten. Eingeblendet werden auch Aussagen von Jürgen Holtz zu seiner Arbeit als bildender Künstler, der er - dem nie etwas genug war, schon gar nicht das Theater - sich besonders in den letzten Lebensjahren widmete.

Unbedingter Glaube an den Freiheits-Raum Theater