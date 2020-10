Am Tag der Deutschen Einheit

Im Pergamonmuseum und weiteren Ausstellungsräumen auf der Berliner Museumsinsel haben Unbekannte mindestens 70 Kunstwerke beschädigt. Zu dem Vorfall kam es bereits am Tag der Deutschen Einheit. Möglicherweise wurde das Datum nicht zufällig gewählt.

Ein oder mehrere unbekannte Täter hätten mindestens 70 Objekte im Pergamonmuseum, dem Neuen Museum, der Alten Nationalgalerie und an anderen Standorten mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt, hieß es in dem Bericht der "Zeit" und des Deutschlandfunks . Darunter seien ägyptische Sarkophage, Steinskulpturen und Gemälde des 19. Jahrhunderts. Die Flüssigkeit habe darauf sichtbare Flecken hinterlassen.

Auf der Berliner Museumsinsel sind Dutzende Ausstellungsobjekte von Unbekannten beschädigt worden. Laut der Wochenzeitung "Zeit" handelt es sich um einen "der umfangreichsten Angriffe auf Kunstwerke und Antiken in der Geschichte Nachkriegsdeutschlands".

Auf Anfrage von "Zeit" und Deutschlandfunk hätten die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Berliner Polizei bestätigt, dass es Beschädigungen an Ausstellungsobjekten gebe, hieß es in dem Bericht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sei eingeleitet worden.

Die Vorfälle sollen sich bereits am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, zugetragen haben und bislang nicht öffentlich gemacht worden sein. Ob der Tag absichtlich gewählt wurde, war zunächst unklar. Zu den Motiven ist zunächst nichts bekannt.

Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zu einem Aufruf des Verschwörungsideologen Attila Hildmann . Er hatte unter anderem Anfang September in einer Chatgruppe geschrieben, dass sich im Pergamonmuseum "der Thron des Satan" befinde, der unweit vom Privatwohnsitz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) liegt.

Die Museumsinsel gehört seit 1999 zum Unesco-Weltkulturerbe. Anfang Oktober feierte das Pergamonmuseum seinen 90. Geburtstag. Benannt ist es nach seiner bekanntesten Attraktion, dem Pergamonaltar. Er stammt aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus und gehörte zur Residenz der mächtigen Könige von Pergamon, die im Westen der heutigen Türkei eine Kulturmetropole nach dem Vorbild Athens schufen.

Als eines der wenigen Museen in Deutschland lockt das Pergamon jährlich mehr als eine Million Menschen an - wenn es komplett geöffnet ist. Die zwischen zwei Spreearmen gelegene Gruppe aus Altem Museum, Bode-Museum, Alter Nationalgalerie, Neuem Museum mit der berühmten ägyptischen Pharaonen-Büste der Nofretete und der James-Simon-Galerie als jüngstem Bau zog zusammen knapp 3,1 Millionen Menschen an.