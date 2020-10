An die 100 Kreative arbeiten in den Uferhallen in Berlin-Wedding. Auf dem Gelände hat die BVG früher Trams und Busse repariert. Inzwischen gehört es einem Investor, der neu bauen und die Miete steigern will. Die Künstler fürchten um ihre Ateliers. Von Anne Kohlick

Auf den Hof der Uferhallen in Berlin-Wedding fährt ein Lkw mit einer ungewöhnlichen Lieferung. Peter Dobroschke, einer von knapp 100 Künstlern, die auf dem Gelände Ateliers mieten, nimmt die Ladung entgegen: einen Lederhülsenbaum, vier Meter hoch, inklusive Wurzeln, Erde, Topf. "Diesen Baum werde ich als in der Luft hängendes Geschenk in den Uferhallen präsentieren", erklärt er. Sein Beitrag für die neue Ausstellung der Uferhallen-Künstler "Manifest" [uferhallen-ev.de] , die am Wochenende eröffnet hat, ist ein symbolisches Geschenk an seinen Vermieter.

Seit 2017 gehört der "Augustus Management & Architecture GmbH" der Löwenanteil der Aktien an den Uferhallen. Das Unternehmen investiert in Berliner Immobilien und gehört zum Firmengeflecht der mit Online-Start-ups reich gewordenen Samwer-Brüder - Investoren, die dafür berüchtigt sind, die Gentrifizierung in der Hauptstadt voranzutreiben [Recherche von Frontal 21] .

Seit neun Jahren arbeitet der Bildhauer und Konzeptkünstler auf dem Gelände der Uferhallen. Auf insgesamt 8.000 Quadratmetern erstrecken sich hier Werkstätten und Ateliers. Die Bausubstanz ist oft in einem schlechten Zustand, an manchen Ecken regnet es rein. Bei Peter Dobroschke ist das Dach dicht. Vieles in dem hellen hohen Raum, den er mietet, hat er selbst eingebaut: eine Treppe und Emporen aus Holz, einen Heizungsschacht, weil die Wände so schlecht isoliert sind.

Skizzen für sein Kunstwerk, das den Arbeitstitel “Copy-Paste-Spende” trägt, hat Dobroschke in seinem Atelier gemacht. Es liegt gleich hinter der großen denkmalgeschützten Halle, in der bis 2006 Busse und Straßenbahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) repariert wurden.

Seit dem Verkauf an das Samwer-Unternehmen fürchten die Künstlerinnen und Künstler um die Zukunft ihrer Ateliers und Werkstätten auf dem Gelände. Diesen Schwebezustand, der seit drei Jahren andauert, will Peter Dobroschke mit seinem Kunstwerk darstellen: das Gefühl, in der Luft zu hängen. Dafür wird er den Baum an Seilen schaukeln lassen, die von der Decke der Ausstellungshalle hängen.

Zwar versprechen die Investoren, weiterhin Atelierflächen auf 8.000 Quadratmetern zu erhalten, aber nach den Bauarbeiten soll die Miete steigen - auf 7 Euro kalt monatlich pro Quadratmeter. Was für Wohnungssuchende in Berlin nach einem Schnäppchen klingt, ist für die Künstler ein Preisschock: Bisher liegen ihre Gewerbemieten bei 4 Euro, teilweise sogar nur 3,50 Euro kalt. Für viele würde sich die Miete verdoppeln.

"Gerade hier in dem Atelier habe ich die Zukunft im Nacken sitzen", sagt Peter Dobroschke, "rein physisch, weil hier laut Wunsch des Eigentümers ein großer Tower entstehen soll." Augustus Management will auf dem Gelände neu bauen - da, wo der Denkmalschutz es erlaubt, auch Gebäudeteile abreißen, um Platz für Wohnungen zu schaffen. Was stehen bleibt, soll so schnell wie möglich grundsaniert werden, wenn es nach dem Eigentümer geht.

Vor Kurzem recherchierte Peter Dobroschke im Internet zu Augustus Management und stieß dabei auf eine Meldung: 50.000 Euro hat das Unternehmen im Mai gespendet - für einen Hain aus Lederhülsenbäumen vor dem Humboldt-Forum in Mitte. "Das hat für mich schon etwas von Greenwashing, so eine Aktion", sagt der Künstler, "wenn anderswo in der Stadt Freiräume zugebaut werden." Er zeigt einen ausgedruckten Artikel mit Foto, auf dem Felix Fessard, Projektleiter von Augustus für die Uferhallen, lächelnd neben dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller steht - hinter ihnen ein frisch gepflanzter Lederhülsenbaum.

Um sich dagegen zu wehren, haben die Künstler 2019 einen Verein gegründet. Dobroschke ist der Vorstandsvorsitzende: "Wir ringen mit der Vermieterseite oft um Begriffe und Definitionen", sagt er, "um das Wort 'Bezahlbarkeit' zum Beispiel. Es heißt dann: 7 Euro kalt, das ist doch bezahlbar. Ja, aber für wen?" Für Peter Dobroschke nicht. 7.000 Euro Jahreseinkommen hat er bei seiner letzten Steuererklärung angegeben. Er kommt kaum dazu, an neuen Kunstwerken zu arbeiten, weil der ehrenamtliche Vereinsvorsitz, sein politisches Engagement für die Uferhallen-Künstler, so viel Zeit in Anspruch nehmen.

Genau so einen Baum wird Peter Dobroschke jetzt zurückspenden an die Augustus Management - als Kunstaktion. "Dafür habe ich mein Materialgeld und mein Honorar, was ich für die Ausstellung bekommen habe - 200 plus 250 Euro - investiert in einen Lederhülsenbaum" erklärt er, "weil ich das Gefühl habe: Ich muss diesen Herren ein bisschen was dazugeben - und wenn es nur ein kleiner ironischer Wink ist."

Dobroschke sitzt als Vertreter der Mieterseite schon seit Jahren immer wieder am Verhandlungstisch mit Felix Fessard von Augustus. Konstruktiv seien die Gespräche, sagt der Investorenvertreter im rbb-Interview. Der Künstlerverein spricht dagegen von Misstrauen. Zwischen beiden Seiten versucht die Politik zu vermitteln. Zuständig dafür ist Ephraim Gothe (SPD), der Baustadtrat des Bezirks Mitte. "Ich glaube, die Augustus hat eine falsche Vorstellung davon, was für Werte mit so einem Grundstück zu erwirtschaften sind", sagt der Politiker.