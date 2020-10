David Heald © Solomon R. Guggenheim Foundation, New York / VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Das Potsdamer Museum Barberini plant für Herbst nächsten Jahres eine Ausstellung, die das Interesse der Surrealisten an Magie, Mythos und Esoterik in den Blick nehmen soll. Unter dem

Titel "Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne", sollen vom 2. Oktober 2021 bis zum 16. Januar 2022 rund 90 Werke von mehr als 20 Künstlern zu sehen sein, wie das Museum am Mittwoch mitteilte.