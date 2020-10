Bild: rbb/Sebastian Schöbel

Stillgelegtes Kongresszentrum - Linke fordert Teilöffnung des ICC für Kunst und Kultur

19.10.20 | 16:59 Uhr

Schmutzige Fassade, erloschene Lichter, verrammelte Türen: Seit 2014 wartet das ICC auf einen Plan, wie es wieder zum Kongresszentrum werden kann. Die Linke fordert nun wenigstens die Teilnutzung für Kulturschaffende. Von Sebastian Schöbel



Das seit 2014 stillgelegte Kongresszentrum ICC sollte zum Teil für Künstlerinnen und Künstler geöffnet werden. Das sagte die stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Linken, Katalin Gennburg, dem rbb. Sie kritisierte dabei auch den bisherigen Umgang mit dem Baudenkmal als "absolut nicht in Ordnung": Es sei nicht nachvollziehbar, dass das ICC bis 2017 noch für Flüchtlinge genutzt wurde, seitdem aber "vergammelt", so Gennburg. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg." Mit Blick auf den fehlenden Raum für Kunstschaffende in Berlin sei die Teilöffnung des riesigen Gebäudes an der Messe auch eine Möglichkeit, den Kreativen der Stadt während der Pandemie zu helfen. Gennburg hat dabei nicht nur die weiten Flure und Säle des ICC im Blick, sondern auch die große Bühne in Saal 1. Eine ähnliche Forderung hatte zuvor bereits der Berufsverband Bildender Künstler*innen Berlin aufgestellt.



Senatsverwaltung: Teilnutzung nicht möglich

Gennburg verweist auf das Jahr 2015, als das ICC für zur provisorischen Flüchtlingsunterkunft gemacht wurde. Insgesamt fast zwei Jahre wohnten Menschen in dem Gebäude, dafür wurden unter anderem Sanitäranlagen für mehr als 800.000 Euro hergerichtet und zum Teil auch neue Leitungen gelegt, weil die alten verkeimt waren. In einer bislang unveröffentlichten parlamentarischen Anfrage Gennburgs an den Senat, die rbb|24 vorliegt, wird eine Teilöffnung allerdings ausgeschlossen. Seit der Stilllegung im Mai 2014 "ruht die baurechtliche Betriebsgenehmigung". Die Stilllegung beruhe auf einer Prüfung durch den TÜV Rheinland, bei der "erhebliche Funktionseinschränkungen der technischen Anlagen (insbesondere der Sprinkleranlage sowie der Gebäudeleittechnik)" gefunden wurden. "Ohne eine Sanierung und Wiederherstellung der Betriebssicherheit ist eine Wiederinbetriebnahme des ICC aufgrund der fehlenden Genehmigungsfähigkeit nicht möglich", so die zuständige Senatsverwaltung für Wirtschaft. "Dies umfasst auch sämtliche Konzepte und Ideen für eine Zwischennutzung."

Technik nicht mehr nutzbar

Man habe bereits diverse Anfragen aus der Kulturbranche erhalten, bestätigte Emanuel Höger, Sprecher der Messe Berlin, dem rbb. So sei unter anderem auch die Schaubühne am ICC interessiert gewesen. Doch schon wegen der Brandschutzauflagen sei eine Nutzung des Gebäudes derzeit nicht möglich, so Höger. Auch die technischen Anlagen seien nicht nutzbar. Für viele Maschinen gebe es keine Ersatzteile mehr, sie dürften also nicht bedient werden. Und die hydraulische Bühne sei heruntergefahren und gesichert, so Höger. "Die kriegen sie nicht hoch." Die Messe Berlin kostet der ICC-Stillstand derzeit eigenen Angabe 1,5 bis 2 Millionen Euro. In welchem Zustand sich das Gebäude innen befindet, kann man derzeit auch von außen gesehen werden: Die berühmte Aluminiumfassade ist zum Teil erheblich verschmutzt und unansehnlich. Vollständig gereinigt wurde die ICC-Fassade laut Senatsverwaltung für Wirtschaft im Jahr 1998. So bald wird sich das wohl auch nicht ändern: Die Fassadenreinigung gehört laut Wirtschaftsverwaltung nämlich nicht zum Auftrag, den man der Messe Berlin für den Stillstandsbetrieb erteilt hat.

Verlassene Lobby des ICC

Vergabe an Investor zieht sich hin

Unterstützung für ihren Vorschlag bekommt Gennburg von Berlins Atelierbeauftragten Martin Schwegmann. Die Stadt habe bis zu 10.000 bildende Künstler, aber nur 1.000 geförderte Ateiliers und Atelierwohnungen. Er kritisierte, dass ihm der zugang zum ICC für eine Prüfung der Örtlichkeiten bisher verweigert worden sei. Er forderte auf Nachfrage des rbb, das ICC "kurz- und mittelfristig für eine Kunst und Kulturnutzung teilzuöffenen". Als Vorbild verwies Schwegmann auf das einst von Abriss bedrohte Haus der Statistik, das derzeit im Rahmen eines Pionierprojektes mit Kunst- und Kulturnutzung erschlossen wird.

Der Senat hatte zuletzt geprüft, ob es Interesse von Investoren am denkmalgeschützten ICC gibt. Insgesamt 13 Vorschläge wurden vorgelegt, darunter auch der Plan, das ICC in eine Art riesiges Gewächshaus zu verwandeln. Zudem gibt es mehrere Pläne, das alte Parkhaus abzureißen und das ICC mit einem Hotel zu erweitern. Derzeit laufen laut Senatsverwaltung für Wirtschaft die Vorbereitungen für die Schadstoffsanierung und ein Konzeptverfahren. Vermarktet werden wird das ICC aber erst nach der Abgeordnetenhauswahl 2021, heißte es auf Nachfrage der Linken. Der bislang ambitionierteste Plan des Senats, den Auftrag für die Revitalisierung des ICC noch vor der Wahl zu vergeben, wäre damit vom Tisch.