Architekturwettbewerb in Berlin entschieden

Der Architekturwettbewerb für einen Umbau und eine Erweiterung der Komischen Oper in Berlin ist entschieden. Das Architekturbüro kadawittfeldarchitektur aus Aachen habe sich in einem Wettbewerb um den Bau von Probebühnen, Büros und Technikräumen unter 63 Entwürfen durchgesetzt, teilte Senatsbaudirektorin Regula Lüscher am Dienstag mit.

Die Aufgabe, einen funktionalen und zugleich repräsentativen Ort am Boulevard Unter den Linden zu schaffen, habe der Entwurf für das mehrgeschossige Gebäude mit einer großen Glasfassade hervorragend gelöst, sagte Lüscher. Die Jury unter Vorsitz des Stuttgarter Architekten Stefan Benisch lobte den Entwurf als "funktional überzeugend", anregend und von hoher Sinnlichkeit.