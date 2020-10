Nach den Anschlägen auf Ausstellungsobjekte auf der Berliner Museumsinsel stellt der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, die Art der Präsentation infrage. "Wir wollen, dass die Museen offen sind, dass nicht jeder Sarkophag hinter Panzerglas versteckt wird, dass ein direkter Kontakt der Besucher zu den Objekten möglich ist", sagte er am Donnerstag im rbb: "Aber können wir das weiterhin so aufrechterhalten? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen."

In mehreren Einrichtungen der Staatlichen Museen zu Berlin waren am 3. Oktober von Unbekannten Ausstellungsstücke mit einer öligen Flüssigkeit besprüht worden. Betroffen sind insgesamt 63 Objekte in der Alten Nationalgalerie, dem Pergamonmuseum und im Neuen Museum, etwa ägyptische Sarkophage, Steinskulpturen sowie Bilderrahmen von Gemälden. Die Schäden waren erst am Mittwoch öffentlich gemacht worden.