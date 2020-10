Für die Angriffe auf Kunstwerke auf der Berliner Museumsinsel ist offenbar Olivenöl verwendet worden. Das hat am Mittwoch "Der Spiegel" berichtet. Das Magazin beruft sich dabei auf eine Analyse für Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

Unbekannte hatten am Tag der Deutschen Einheit zahlreiche Kunstwerke und Artefakte sowie Böden, Wände und Vitrinen beschmutzt. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten 63 Objekte in insgesamt vier Museen mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt. Darunter sind ägyptische Sarkophage, Steinskulpturen und Rahmen von Gemälden in der Alten Nationalgalerie. Die Flüssigkeit hat darauf sichtbare Flecken hinterlassen.

Deswegen müssen etwa 50 Werke restauriert werden.

Betroffen waren das Neue Museum, das Pergamonmuseum sowie die Alte Nationalgalerie. Wer dafür verantwortlich ist, ist bisher unklar. Die Auswertung der Überwachungskameras ergab keine Hinweise, auch das Aufsichtspersonal hatte nichts bemerkt.