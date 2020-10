Der neue Film der Berlinerin Julia von Heinz ist der deutsche Bewerber um den Auslands-Oscar. "Und morgen die ganze Welt" erzählt von einer jungen Frau, die sich der Antifa anschließt. Es sei ein hochpolitischer Film, mit "großer emotionaler Wucht", so die Jury.

Das Politdrama "Und morgen die ganze Welt" der gebürtigen Berlinerin Julia von Heinz geht für Deutschland in das Rennen um die sogenannten Auslands-Oscars. "Ein sehr persönlicher Film mit großer, emotionaler Wucht", befand die Jury am Mittwoch in München. Sie hatte das Drama unter zehn Bewerbern im Auftrag von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films, ausgewählt.

"Und morgen die ganze Welt" ist der deutsche Beitrag für die Oscars in der Kategorie "International Feature Film", des besten internationalen Spielfilms. Der Film startet am 29. Oktober in den deutschen Kinos.