Das komödiantische Talent liegt in der Musik

Er steht für einen Generationenwechsel im deutschen Kabarett: Der Münchner Florian Wagner (auch bekannt als die eine Hälfte von Ass-Dur) hat am Montagabend in der Bar jeder Vernunft sein neues Solo-Programm vorgestellt. Henrike Möller war dabei.

Florian Wagner hat ein Problem: Er spielt zu gut Klavier. Wäre er nicht so ein Virtuose an den Tasten, würde vielleicht gar nicht auffallen, dass sich sein komödiantisches Talent im Vergleich dazu eher im Mittelfeld bewegt.

Wenn er von der Geheimwaffe einer jeden Frau singt, ihrer Handtasche (was da alles drin ist!) oder vom besten Jahrzehnt überhaupt, den 1990ern (weil: Nokia 3310, Tetris und Tamagotchi, is doch klar!) – dann fühlt sich das an wie ein Deja-Vu. Alles schon mal gehört.