Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Theaterinszenierung von "89/90" ist so gar nicht, was man erwarten könnte, wenn man den gleichnamigen Roman von Peter Richter gelesen hat.

Acht Schauspieler stehen an diesem Abend auf der Bühne. Zwischen ihnen liegt ein riesiger Lenin-Kopf. Dahinter steht auf Holzbeinen der Schriftzug "Not in Kansas Anymore" – ein Zitat aus "Der Zauberer von Oz", das auch ausdrückt, dass eine Person aus ihrer gewohnten Welt herausgerissen worden ist.

Die acht Schauspieler teilen sich an diesem Abend die Rolle des Ich-Erzählers. Doch obwohl sie beinahe Wort für Wort den Inhalt des Buches rezitieren – die Atmosphäre, die sie in die Reithalle des Potsdamer Hans-Otto-Theaters bringen, hat nur noch wenig mit der Laune des Buches zu tun.