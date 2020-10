Eine Corona-Infektion hat die für Samstag geplante dritte Uraufführung bei den Autorentheatertagen am Deutschen Theater Berlin unmöglich gemacht. Die zwei zuvor am Freitag waren helles Licht und finsterster Schatten. Von Fabian Wallmeier

Es soll hier unter anderem um des Führers sexuelle Abgründe gehen, um verbotene Spielchen mit der Nichte und verdrängte homosexuelle Eskapaden. Und das gestaltet sich so: Hitler furzt in einem fort, schlabbert Scheiße aus der Toilettenschüssel, gackert wie ein Huhn, als er auf seine Sex-Erlebnisse angesprochen wird. Später hält er eine flammende Rede für die AfD und schreckt vor einem Riesenpimmel zurück, den Friedrich der Große ihm in den Rachen rammen will. Die beiden essen zusammen Judenblutsuppe und fabulieren von den großen bösen Tunten der Geschichte.

Vor allem bleibt nach diesem so witzlosen plumpen und geistlosen Abend offen: Wie zur Hölle konnte die Jury diesen Text auswählen? "Hitlers Ziege" hätte auch so auf dem DT-Spielplan landen können - die Zusammenarbeit mit Rosa von Praunheim hatte man bereits mit "Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht" erprobt, einer Art autobiographische Nummernrevue der Ikone des schwulen Films. Aber hätte man diesen neuen Text nicht besser an weniger prominenter Stelle uraufführen können? Dann hätte der Abend nicht nebenbei auch noch dem Ansehen der Autorentheatertage Schaden zugefügt.

Praunheims himmelschreiend ungelenker Text ist eine Ansammlung von unlustigstem Pipikacka-Humor und stumpfestem Brachialpolitikabarett. Kostprobe gefällig? Ein mehrfach auftauchendes Lied geht so: "AfD, AfD - Arschlöcher für Deutschland. AfD, AfD - Arschlöcher sind wir gerne. Denn jeder Hund schnuppert erst am Arsch und genießt den Duft der Kacke." Auf diesem Niveau bewegt sich der ganze Text. So sehr sich Kocevski und Bomhard auch bemühen, gegen so viel Elend kommen sie nicht an.

Die zweite Uraufführung trennt zum Glück Welten von der ersten: "beach house" von Dorian Brunz, für das Schauspiel Leipzig inszeniert von Philipp Preuss, ist nach all dem tristen Stumpfsinn eine große Wohltat.

Im Mittelpunkt steht die dreiköpfige Familie Schmetterling, die in sozial prekären Verhältnissen in einem Hochhaus am Stadtrand lebt. Das Flatterhafte, das ihr Name nahelegt, bilden sie sehr unterschiedlich aus: Die Mutter springt in Gedanken immer wieder aus der tristen Gegenwart in eine Vergangenheit, in der sie mit dem mexikanischen Revolutionär Fernando zusammen war. Doch nicht nur, dass sie dazu ständig eine spanische Version des gleichnamigen ABBA-Hits singt, der die Geschichte eben jenes Revolutionärs erzählt, lässt ihre Kinder daran zweifeln, dass das die wahre Vergangenheit der Mutter ist. Als dann tatsächlich ein Fernando auftaucht, ist er dann auch kein Revolutionär, sondern Taylors sadistischer Boss.

Die Zwillinge Taylor und Ronny sind ebenfalls keine klassischen Schmetterlinge. Wie sie da in hässlichen grauen Klamotten stehen und ungelenk vor sich hin tanzen, geben sie ein eher erbarmungswürdiges als bewundernswertes Bild ab. Doch da ist ein Flirren in den beiden, eine Sehnsucht nach mehr. Ronny hat dabei ein klares Ziel vor Augen. Auf dem Rummel hat er alles daran gesetzt, um an der Losbude seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen: Er will den Hauptgewinn, vier Wochen in einem Beach House in Florida.