Seit fast 25 Jahren veranstaltet Jürgen Kuttner seine Videoschnipselabende, an denen er unter immer wechselndem Motto Ausschnitte aus Fernsehsendungen kommentiert. Hendrik Schröder fand den Abend im DT unter dem Motto "In Virus Veritas" nur zweitweise lustig.

Im schwarzen Hemd und mit dunkler Hose kommt Jürgen Kuttner an Dienstagabend auf die Bühne des Deutschen Theaters und macht sich erst mal ein Bier auf, aus dem er den Abend über aber kaum einen Schluck trinkt, so atemlos redet er sich durch sein Programm. "Tach Publikum", sagt er zur Begrüßung, "Tach Kuttner" antwortet das Publikum routiniert. Denn die Videoschnipselabende haben seit vielen Jahren ihre Stammbesucher*innen. Kuttner beschimpft erst mal die Leute auf dem Rang, dass die sich wohl für was Besseres halten würden und die richtig Coolen unten vor der Bühne sitzen würden. Ein Pfeifen und Johlen geht durch den Saal. Dann gibt er eine kleine Lehrstunde in Exponenzialrechnung, für alle, die die Ausbreitung des Virus nicht so ernst nehmen, weil es so viele Infizierte ja gar nicht seien.

Und so steht Kuttner über zwei Stunden lang ganz alleine auf der Bühne und redet und redet, im Affenzahn, sich manchmal selbst überholend, ohne Zäsur und Punkt und Komma, sein Markenzeichen. Nur unterbrochen von den meist kurzen Schnipseln, die er auf dem Laptop abfährt. Manche von denen sind tatsächlich lustig. Zum Beispiel der Song im Karnevalsstil über Hellersdorf aus dem Mai 89, illustriert von Bildern von der Maidemonstration inklusive Honnecker, der Kinder küsst. Oder ein anderer Beitrag aus dem DDR-Fernsehen, in dem minutiös das Auftragen einer Gesichtsmaske erklärt wird. Kaum zu glauben, dass die das damals ernst gemeint haben. Der Zusammenhang zum Motto des Abends mit dem Virus und der Wahrheit ("In Virus Veritas") ist zwar nur mühsam zu konstruieren, aber egal, das ist ja auch der Reiz bei den Videoschnipseln: Alles kann auch immer ganz anders kommen als geplant.

Zwischendurch kippt Kuttners Ton immer wieder fast in Agitation, dann wird seine Stimme noch lauter und aufgeregter, die Halsschlagader schwillt noch ein bisschen mehr, er macht einem regelrecht Angst. Ist das jetzt gespielt? Oder ist das gerade echt und ernst und gar nicht mehr lustig? Inhaltlich kommt jedenfalls meist nur Polemik auf Stammtischniveau heraus. Die Hunderten organisierten Neonazis, die völlig ungeniert Reichsfahnen schwenkend Seite an Seite mit gemäßigten Demonstranten auf den Corona-Demos laufen konnten, findet er nicht so dramatisch, die solle man ruhig mal reinlassen in den Reichstag, was könnten die da schon anrichten? Auf dem Verschwörungsideologen-Portal "Kenfm", das immer wieder mit Stereotypen einer jüdischen Weltverschwörung auffällt, könne man auch interessante Sachen lesen, findet Kuttner.

Er macht sich lustig über eine Petition, die verbale sexuelle Belästigung unter Strafe stellen möchte. Und dass Springer-Chef Matthias Döpfner für sein Milliardenpaket an Aktien, das er von Friede Springer geschenkt bekam, keinen Cent Steuern zahlen müsse, bringt Kuttner fast zum Schreien. Dass Döpfner natürlich jede Menge Steuern zahlen muss, sollte er die Aktien jemals veräußern, lässt Kuttner absichtlich weg oder er hat es schlicht nicht verstanden. Aber was soll's, das ist ja auch ein unterhaltsamer Videoschnipsel-Vortrag und kein Proseminar in Politik und Wirtschaft. Trotzdem unangenehm, durch die Hintertür so belehrt zu werden von einem, der an einem genaueren Blick auf die Zusammenhänge gar nicht interessiert scheint. Ein seltsamer Abend.