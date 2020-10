Spectator Samstag, 24.10.2020 | 14:33 Uhr

Der Verfasser der kleinen Inschrift beherrscht augenscheinlich die türkische Sprache und verleiht darin (in einem abgewandelten Dichterzitat) einem fatalistischen Lebensgefühl Ausdruck: "Das Leben ist kurz, Menschen sterben." Könnte sogar gut zur Partyszene passen: "Let's make the most of the night like we're gonna die young."