Streit zwischen Japan und Korea-Verband - Friedensstatue in Moabit darf vorerst bleiben

13.10.20 | 19:04 Uhr

200 Menschen haben in Berlin-Mitte für den Erhalt der Friedensstatue für die Opfer sexualisierter Kriegsgewalt demonstriert. Der Korea-Verband hatte die Bronzeskulptur erst Ende September enthüllt - dann gab es Druck aus Japan.

Der Bezirk Berlin-Mitte hat seine Anordnung an den Korea-Verband, die "Friedensstatue" bis zum 14. Oktober aus Moabit zu entfernen, vorläufig zurückgezogen. Wie ein Sprecher des Berliner Verwaltungsgerichts rbb|24 am Dienstag sagte, hat der Bezirk damit auf einen Eilantrag des Korea-Verbands reagiert, der kurz zuvor beim Gericht eingegangen war. Nun darf die Statue stehen bleiben - zumindest so lange, "bis eine grundsätzliche Bewertung des Verwaltungsgerichts vorliegt", erklärte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel am Dienstagabend. Das Denkmal an der Bremer/Ecke Birkenstraße in Moabit ist dem Korea-Verband zufolge den Opfern sexualisierter Kriegsgewalt gewidmet. Die Bronzestatue zeigt eine Zwangsprostituierte des japanischen Militärs während des Zweiten Weltkriegs.

Japanische Regierung reagierte laut Bezirk "irritiert"

Der Berliner Korea-Verband hatte die Figur erst am 28. September mit Genehmigung der Kommission Kunst im Stadtraum aufgestellt. Kurz darauf hatte der Bezirk dem Verband die Genehmigung für die Figur entzogen und diese Entscheidung mit "Irritationen" über die Gestaltung des Denkmals begründet. Die Skulptur thematisiere dem Bezirk "ausschließlich das Verhalten der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg". Dabei sollte es generell um "sexualisierte Gewalt gegen Frauen in kriegerischen Konflikten" gehen, wie der Bezirk bereits am Freitag mitteilte. Irritationen habe es aber nicht nur in Berlin sondern auch in Japan gegeben. Einem Bericht der taz zufolge soll der Außenminister der nationalkonservativen Regierung in Japan Anfang Oktober in einem Gespräch mit Außenminister Heiko Maas (SPD) seinen Unmut über die Figur geäußert haben. Der "politische Druck" sei laut taz daraufhin über die Berliner Senatskanzlei auf den Bezirk ausgeübt worden.

Senatskanzlei forderte vom Bezirksamt Mitte eine "schnelle Lösung"

Die Pressestelle des Auswärtigen Amts äußerte sich auf Anfrage von rbb|24 nicht zu dem Vorgang. Die Berliner Senatskanzlei teilte schriftlich mit, man habe Gespräche mit der japanischen Botschaft und dem Bezirksamt Mitte geführt und sich für eine "schnelle Lösung" eingesetzt. Nach diesen Gesprächen erhielt der Korea-Verband einen Brief von der Bezirksverwaltung mit der Aufforderung, die Statue bis zum 14. Oktober abzubauen. Unterzeichnet hat das Papier Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne). Der Bezirksbürgermeister erklärte in einer Mitteilung des Bezirks vom 8. Oktober: "Mit der "Friedensstatue" und ihrer Texttafel wird ein politisch-historisch belasteter und komplexer Konflikt zwischen zwei Staaten aufgegriffen, der sich nicht für die Aufarbeitung in Deutschland eignet." Der Korea-Verband hat daraufhin einen offenen Brief veröffentlicht, um den Erhalt der Statue zu fordern. Neben mehreren Nichtregierungsorganisationen hatten sich über das Onlineformular bereits am Dienstag mehr als 1.900 Menschen als Unterstützer eingetragen. Für die Statue setzt sich auch die Frankfurter Studentin Angela Lee mit einer Online-Petition ein, die bereits 5.200 Mal unterschrieben wurde. "Die Erinnerungskultur an den Zweiten Weltkrieg darf sich auch in Berlin nicht auf die Schauplätze in Deutschland beschränken. Deshalb ist die Statue wichtiger Teil einer kontinentübergreifenden Bildung", so Lee im Gespräch mit rbb|24.

200 Menschen demonstrieren für Friedensfigur

Am Dienstag versammelten sich nach einem Aufruf des Korea-Verbands rund 200 Menschen in der Birkenstraße in Moabit, um für den Erhalt der Friedenstatue zu demonstrieren. "Wir sind gegen den Abbau der Skulptur, weil die Statue an den Mut der Überlebenden erinnert, die das Schweigen über die sexualisierte Gewalt der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg gebrochen haben. Diese Statue ist aber nicht als Kritik an Japan gedacht, sondern steht als Symbol für die Rechte der Frauen", sagt ein Sprecher des Verbands rbb|24 am Dienstag. Die Statue sei ein genereller Protest gegen sexualisierte Gewalt in Kriegen, insbesondere gegen Frauen. Als Beispiel sei das Vorgehen der japanischen Armee gewählt worden, die schätzungsweise 200.000 Mädchen und Frauen gezwungen hatte, sich für japanische Soldaten zu prostituieren. Japans Regierung nannte die Opfer, die vor allem aus China, Korea und anderen Staaten im Pazifikraum stammten, "Trostfrauen".

Grüne kritisieren Parteikollegen von Dassel

Dass ausgerechnet ein Grüner Bezirksbürgermeister den Abbau eines solchen Denkmals anordnet, stößt auf bei der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus auf Kritik. Fraktionssprecherin Laura Neugebauer sagte rbb|24, von Dassel habe die Werte der Grünen dem politischen Druck aus Japan untergeordnet. "Die Reaktion des Bezirks ist ein unglaublich falsches Signal. Die Grünen stehen für Kunstfreiheit und sind zu hundert Prozent solidarisch mit den Opfern von Zwangsprostitution", so Neugebauer. Die Grünen-Fraktion fordere ihren Parteikollegen von Dassel auf, die Staue doch zu genehmigen. Benedikt Lux, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, sagte am Dienstag, der Bezirk sei vor dem Druck aus Japan "eingeknickt": "Die Statue wurde zuerst genehmigt und dann gab es Druck von der japanischen Regierung, die sehr revisionistisch und nationalistisch ausgerichtet ist", so Lux am Rande der Demonstration. Gerade auch wegen der deutschen Geschichte, die in anderen Ländern zu großem Leid geführt habe, sei es wichtig, dass in Berlin daran erinnert werde.

Von Dassel fordert Kompromissvorschlag

Das Bezirksamt selbst teilte am frühen Dienstagabend mit, in der Angelegenheit "vorerst keine weiteren Entscheidungen treffen", sondern abwarten, bis die grundsätzliche Bewertung des Verwaltungsgerichts vorliegt. "Wir werden die Zeit nutzen, um unsere eigenen sowie die Argumente aller beteiligten Akteurinnen und Akteure in diesem komplexen Disput erneut gründlich abzuwägen", erklärte von Dassel am Dienstagabend. "Wir wünschen uns einen Kompromissvorschlag, der den Interessen des Korea-Verbands sowie den Interessen der japanischen Seite gerecht werden kann. Es wäre begrüßenswert, das Mahnmal so zu gestalten, dass alle Beteiligten damit leben können."

