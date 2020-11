dpa/Keystone/Röhnert Audio: Inforadio | 28.11.2020 | Interview mit Martina Zöllner | Bild: dpa/Keystone/Röhnert

Vor 50 Jahren, am 29. November 1970, fuhr Kommissar Trimmel im "Taxi nach Leipzig" - so begann "Tatort" Nummer eins. Warum das Erfolgsrezept gleichermaßen aus Ritualen und Experimenten besteht, erzählt Martina Zöllner, die die Tatort-Folgen des rbb verantwortet.

Frau Zöllner, Sie verantworten die "Tatort"-Folgen des rbb. Kennen Sie das Erfolgsrezept dieser Serie? Welche Zutaten braucht es? Martina Zöllner: Das Wichtigste vielleicht ist, dass sich in all den Jahren nichts geändert hat am Rahmen, nicht einmal der Vorspann. Der ist ja eigentlich grauenhaft nach heutigen Maßstäben. Aber es ist ganz bestimmt richtig. Und ich bin sicher, der wird sich nie ändern. Man hört die ersten drei Takte und man weiß, worum es geht. So ist es. Weil der Rahmen und auch die Uhrzeit, die Sendezeit, der Tag sich nie geändert haben, weil es immer 90 Minuten sind und am Ende immer ein Mord aufgeklärt wird, konnte sich zumindest in den letzten Jahren innerhalb dieses Formatgrenzen oder dieses Rahmens alles ereignen. Und es ist alles ausprobiert worden. Es gab die exzentrischsten Kommissare und die schrägsten Geschichten. Also da hat sich unheimlich viel getan und der Zuschauer ist mitgegangen.

Diese "Tatort"-Kommissare jagten Verbrecher in Berlin

Bild: rbb/Kindermann Anfang der 1970er Jahre ermittelt Paul Esser als Kommissar Kasulke (v. li.: Inge Wolffberg, Paul Esser, Gerhard Dressel). Nie ohne Schlips und Anzug, einer von der alten Garde, aber nur zwei Folgen lang.

Bild: rbb/Kindermann Ein ganz anderes Kaliber ist Martin Hirthe (li.). Als Kommissar Schmidt kommt er ganz leger in Jeansjacke 1975/76/77 auch beim weiblichen Publikum gut an.

Bild: dpa Hans Peter Korff alias Kommissar Behnke dreht typisch End-70er-Berlin-Style seine Kippen selber und ist kein Freund vieler Worte. Gemeinsam mit Ulrich Faulhaber (Kriminal-Assistent Hassert) löst er die Fälle in "Sterne für den Orient" und "Gefährliche Träume".

Bild: mdr/rbb Kriminalhauptkommissar Friedrich Walther (re. Schauspieler Volker Brandt) war lange im Dienst des Berliner Tatorts. Von 1981 bis 1985 darf er mit flotten Autos durch Berlin kurven, in denen er sich auch gerne mal rasiert.

Bild: rbb Ganz Gentleman mit einer Vorliebe für Zigarillos und feine Restaurants leitet Hauptkommissar Bülow (Heinz Drache) sechs Folgen lang die Ermittlungen. Spezialität: Taxi fahren und das gute Leben, neben der Arbeit, als wohlhabener Erbe genießen.



Bild: dpa/Hubert Link "Tatort"-Kommissar Franz Markowitz alias Günter Lamprecht ist eine echte Berliner Pflanze. Er singt in einer Jazzband und ist Boxer. Mit Schlapphut und Colombo-Mantel zieht er bis 1995 melancholisch durch die Berliner Kieze - seiner Tochter ist einem Mord zum Opfer gefallen.

Bild: dpa Roiter (Winfried Glatzeder, li.) und "Zorro" Zorowski (Robinson Reichel, re.) sind ein spannendes Tatort-Gespann: Die beiden ungleichen Ermittler gingen zwischen 1996 und 1998 insgesamt zwölf Mal auf Mörderjagd im neuen, modernen Berlin - sie ermitteln zwischen Müllmafia, Baugewerbe, LoveParade und Sicherheitsfirmen.



Bild: dpa Den Übergang in das Berlin der 2000er übernehmen Kriminalhauptkommissare Till Ritter (Dominic Racke, li.) und Robert Hellmann (Stefan Jürgens, re.). Hellmann verabschiedet sich nach sechs gemeinsamen Folgen mit den Worten "wenn wir kommen, ist es immer schon zu spät" und wechselt als Sicherheitschef an die Frankfurter Börse.

Bild: dpa Seinen Posten übernimmt Felix Stark (Boris Aljinovic, li.), der ganz fortschrittlich als alleinerziehender Vater stolze 30 "Tatort"-Folgen mit Kommissar Ritter an seiner Seite bis 2014 in Berlin Verbrecher jagt. Eine Folge musste er in "Vielleicht" noch allein arbeiten ...



Bild: rbb/Frédéric Batier ... bis die erste Frau erst 2015 im "Tatort" aus Berlin den Job übernimmt. Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) sind ein cool-modernes Ermittlergespann, das bis 2022 im Dienst bleibt. Dann übernimmt Corinna Harfouch den Part von Meret Becker. Zum Beitrag | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



















Es musste sich ja auch was tun. Wenn Sie sagen, der Rahmen ist immer gleich geblieben - bei 1.146 Folgen könnte es ja mal langweilig werden. Wird es aber nicht, wie wir an den Zuschauerzahlen sehen und auch an der eigenen Begeisterung, muss ich zugeben. Woher kommt dieses immer wieder doch wieder Spannende? Einerseits ist ja alles fix und andererseits ist das Ganze auch ein großer Wettbewerb, denn wir haben neun ARD-Häuser und ein Prinzip, eine Gesetzmäßigkeit des "Tatorts" von Anfang an ist seine Regionalität. Wir haben Ermittlerteams in den Regionen und jeder Sender hat mindestens ein "Tatort"-Team. Die großen Sender haben mehrere. Das bedeutet unwillkürlich: Wer sich anschickt, einen "Tatort" zu schreiben oder die Regie zu machen, geht in einen Wettbewerb mit den anderen. Und wenn man zum Beispiel, ich habe das erlebt, ein neues Ermittlerteam erfindet, dann guckt man ja unwillkürlich: Was haben die anderen? Wie ist das Portfolio? Wen gibt es noch nicht? Und auch für die Regisseure ist das die ganz große Bühne.

Und diese Figuren zu entwickeln, wird das nicht immer schwieriger? Ich habe mal nachgeguckt, in den 1970er Jahren taucht Kommissar Trimmel in jeder zweiten, dritten Folge auf. Es war also ein kleiner Kreis an Kommissaren. Heute sind es Dutzende. Der rbb hat zwei Sendungen im Jahr. Ist es da nicht wahnsinnig schwierig, die Figuren der Kommissare und Kommissarin aufzubauen? Es gibt schon querbeet eine Verpflichtung zum Realismus. Und wir haben ja neue Generationen. Die Zuschauer werden älter mit den "Tatort"-Ermittlern. Aber es rücken, auch wie im wirklichen Leben, wie auf den wirklichen Kommissariaten neue Generationen nach. Und die wieder abzubilden, also zu gucken, wie ist denn heute, eine frisch von der Polizeischule kommende Kommissarin denkbar? Das ist per se schon eine Erneuerung. Sie sagen Realismus. Die erfolgreichsten "Tatorte" der letzten Jahre waren aber gerade experimentelle, bis ins Surrealistische hinein mit Ulrich Tukur. Es ist eine Mischung. Es gibt ja sozusagen Lager, auch unter den Zuschauern. Die einen regen sich über die sogenannten experimentellen Tatorte furchtbar auf, aber finden das natürlich auch toll, dass sie sich aufregen können und am nächsten Tag im Büro darüber streiten können. Das ist mehr das Realismus-Lager. Und die anderen finden diese ja permanenten künstlerischen Erweiterungen, die Genre-Anspielungen et cetera ganz toll und entdecken da immer wieder Neues. Beides ist erfolgreich.

Ist der "Tatort" trotzdem auch näher in unsere alltägliche Realität gerutscht? Am Anfang spielten die Szenen oft in irgendwelchen Villen bei irgendwelchen reichen Leuten, wo wir im Alltag nichts mehr zu tun haben. Ja, der "Tatort" ist mehr in diverse soziale Milieus gegangen. Das ist nicht mehr nur das Bildungsbürgertum, was erzählt wird, das sind auch sozial problematische Milieus und neuralgische gesellschaftliche Themen, die hier erzählt werden. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Michael Castritius, Inforadio



