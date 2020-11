Thomas Oberender bleibt für fünf weitere Jahre Intendant der Berliner Festspiele. Die Bundesregierung verlängerte seinen Vertrag bis zum 31. Dezember 2026, wie die Berliner Festspiele am Donnerstag mitteilten. Die Festspiele gehören zum Geschäftsbereich der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) GmbH und werden von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Oberender ist seit 2012 Intendant und Geschäftsführer der Berliner Festspiele. Unter deren Dach werden Ausstellungen im Gropius Bau sowie Festivals wie das Theatertreffen, Musikfest Berlin und Jazzfest Berlin ausgerichtet. Zuletzt wurde Philippe Parrenos Ausstellung 2018 im Gropius Bau zur Ausstellung des Jahres gewählt. Formate der Berliner Festspiele wie "Palast der Republik" und “Down to Earth" widmeten sich zudem politischen Entwicklungen und dem Klimaschutz.



Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) würdigte Oberende für seine bisherigen Verdienste. Ihm seien Kulturereignisse zu verdanken, "die aufrütteln und gewohnte Perspektiven sprengen. Mit der Kraft des künstlerisch Unerwarteten macht er immer wieder Dinge sichtbar und erlebbar, die so zuvor noch nicht gehört wurden." Mit der Vertragsverlängerung setze die Bundesregierung "gerade in diesen Zeiten ganz bewusst ein Signal der Wertschätzung für Kunst und Theater als kritisches Korrektiv unserer Gesellschaft", so Grütters.

Oberender reagierte erfreut und betonte, die Berliner Festspiele, die 2021 ihr 70. Jubiläum begehen, seien "ein Ort der Zukunftsbefragung geworden." Er schaue voller Vorfreude auf die kommenden Jahre, so Oberender: "Wir dürfen ab 2022 ein frisch saniertes Festspielhaus bespielen und mit der Plattform 'Berliner Festspiele on Demand' entstand in Corona-Zeiten eine neue digitale Spielstätte, auf der der Ball auch in Zukunft nicht mehr stillstehen wird."