Mit Thomas Manns Roman "Der Zauberberg" hat sich Regisseur Sebastian Hartmann schon in seiner Leipziger Zeit beschäftigt. In seiner Neuinszenierung für das Deutsche Theater Berlin zeigt er nun eine aufwändige besondere Bearbeitung einmalig als Livestream. Von Ute Büsing

Hartmann bedient nicht das gewohnte Narrativ von Hans Castorp und seinem siebenjährigen Aufenthalt im Lungensanatorium, sondern er erzählt den "Zauberberg" von seinem Ende im Ersten Weltkrieg her. Geschundene Körper stehen im Mittelpunkt. Es ist ein einziger Alptraum, den das weiß geschminkte Ensemble in seinen überwiegend Fettleibigkeit signalisierenden weißen Fatsuits, diesen Ganzkörperanzügen, aus sich herauspresst (Kostüme: Adriana Braga Peretzki).

Ob ein blutrünstiger Steinadler das Bergpanorama umkreist, ein von der Lungenkrankheit Gemarterter mit dem Tod kämpft oder der besonders herausragende Ensembleveteran Markwart Müller-Elmau den aufziehenden Krieg im "Flachland" hellsichtig herbeizitiert und am Ende auf der Drehbühne im Rollstuhl sitzt: alle Situationen dieser, wie es einmal heißt "versteinerten Vorstellung ohne Schatten", will heißen unter Corona-Abstandsbedingungen, werden überzeugend ausgespielt.

Eingeschlossen auf der leeren Bühne, nur gelegentlich umgeben vom verschlingenden umnebelten grollenden Bergpanorama (Videoanimation: Tilo Baumgärtel), geraten die vom Tod gezeichneten Gestalten in Atemnot, marschieren soldatisch, singen deutsches Volksliedgut vom aufgegangenen Mond bis zum Horst-Wessel-Lied, bringen eine Kanone in Anschlag. Alles, was hier überwiegend in Monologen pulsierend verhandelt wird, hat hohe Dringlichkeit.

Die totale Verausgabung der großartigen Akteure und die kluge neue Mischform der technischen Elemente erzeugen einen unwiderstehlichen Sog beim Publikum am Bildschirm. Anders als sonst oft bei den metaphysisch wabernden Hartmann-Inszenierungen ist jedes Wort klar verständlich und der Sinn auch. Linda Pöppel, Birgit Unterweger und Cordelia Wege sind die Leidensfrauen und Sirenen. Die Männer liefern sich Schlagabtausche. Selbst wenn es dabei manchmal heftig Heideggert, wie in der "kleinen Improvisation" zwischen Elias Arens und Manuel Harder: diese Körper im Räderwerk tun Wahrheit kund. Arens und Harder nehmen die von Thomas Mann geschilderten philosophischen Sanatoriums-Diskurse um den Sinn des Seins auf der Hinterbühne in Angriff, während sie abgeschminkt und umgezogen werden, sich die Hände desinfizieren und eine Zigarette rauchen.

Auch als einmal in dieser besonderen Liveübertragung Bild und Ton ausfallen, weil ein buntes Prisma explodiert, die technische Qualität ist überzeugend, überragend. So aufwändig live produziert wie hier bekommen lästig gewordene Streams eine ganz eigene lehrbeispielhafte Qualität. Sichtbar gemacht wird auch, was fehlt. Bei den Schwenks ins bis auf das Technikteam leere rot leuchtende Parkett verschwimmen die Konturen der Darsteller ins fast Unsichtbare. Am Ende gibt es eine Ansprache ans zeitlich und räumlich entrückte Publikum und kollektives Winke-Winke. Ein "Zauberberg" wie ein Zauberkunststück. Die analoge Premiere im Deutschen Theater Berlin soll, so schnell wie es Corona erlaubt, bald folgen.