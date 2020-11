Bild: dpa

Seinen Posten übernimmt Felix Stark (Boris Aljinovic, li.), der ganz fortschrittlich als alleinerziehender Vater stolze 30 "Tatort"-Folgen mit Kommissar Ritter an seiner Seite bis 2014 in Berlin Verbrecher jagt. Eine Folge musste er in "Vielleicht" noch allein arbeiten ...